Nevşehir Belediye Başkan Adayı Savran: “Birlikte güçlüyüz”

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, konuk olduğu mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR İGFA) - AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya ve partisinin teşkilat üyeleri ile birlikte Cevher Dudayev Mahallesi’nde ev ziyaretlerinde bulundu. Konuk olduğu mahalle sakinlerinin evlerinde yeni dönemde hayata geçireceği projelerini anlatan Savran, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.

Yeni dönemde de tevazu, gayret ve samimiyetle halkın içinde, halk için hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Savran, “Güler yüzleri ile bizi karşılayan, dualarını ve desteklerini ileten misafirperver hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Biz hazırız, kararlıyız ve birlikte güçlüyüz. Rabbim bizleri hayırlı hizmetlere vesile kılsın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” diye