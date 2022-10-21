Nevşehir Bahçelievler'de üst yapı çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Toptancılar Sitesi çevresinde üstyapı çalışmaları başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ilıca Sokak ve Tekin Sokak’ta bir süre önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. İçme suyu hatları yeni nesil polietilen borularla yenilenen bölgede ayrıca ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturuldu.

Altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede üstyapı için çalışmalarına başladı. Daha önce parke taşla kaplı olan yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan belediye ekipleri mahallede PMT serimi gerçekleştiriyor.