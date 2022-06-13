Nevşehir BabaFest'e geri sayım
Nevşehir Belediyesi tarafından “Babalar Günü” dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen “BabaFest Festivali” 18 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Gazi Stadyumu’nda düzenlenecek olan festivalde babalar çocukları ile birlikte etkinliklere ve yarışmalara katılarak, doyasıyla eğlenecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir festival düzenlenecek.
“BabaFest” adıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan festival 18 Haziran Cumartesi günü Gazi Stadyumu’nda yapılacak.
Saat 16.00’da başlayacak olan festivalde babalar ve çocukları gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere ve yarışmalara katılarak doyasıya eğlenecek.
Etkinlik sırasında Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklara ve babalarına sürpriz hediyeler dağıtılarak ailelere çeşitli ikramlarda bulunulacak.
Festival kapsamında düzenlenecek yarışmaya çocukları ile birlikte katılacak olan babalara madalya ve ödüller verilecek.
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