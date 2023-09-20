Nevşehir Ahilik Kutlaması Heyeti Mehmet Savran'la buluştu

36. Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde Nevşehir’de oluşturulan Ahilik Haftası Kutlama Heyeti, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret ederek, gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz ve oda başkanlarını başkanlık makamında konuk etti. Ziyarette Ahilik Haftası Kutlama Komitesi heyeti Başkan Savran’a, 36. Ahilik Haftası dolayısıyla Nevşehir’de gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ahilik anlayışının Türk Milleti’nin temel değerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Savran, dünyada Türk toplumunda hayat bulan Ahilik anlayışının kardeşlik, yardımseverlik, adalet ve terbiye gibi birçok hasleti bir arada tutan bir değer olduğunu kaydetti.

Tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutlayan Savran, “Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, değerinden bir şey kaybetmeyen Ahilik, bugünün dünyasının ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinelerimizden biridir.” dedi.