Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde halka açık olarak ağız ve diş sağlığı alanlarında hizmet verecek olan ‘Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ düzenlenen törenle açıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde halka açık olarak ağız ve diş sağlığı alanlarında hizmet verecek olan ‘Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ düzenlenen törenle açıldı.

NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi içerisinde hizmet verecek olan ‘Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışına; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık, Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Eser, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Sinan Topçuoğlu, MHP Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu, Nevşehir İli Kalkınma ve Üniversite Yaptırma Yaşatma Vakfı yönetimi, protokol üyeleri, hayırseverler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Murat İçen’in, merkez hakkında katılımcılara bilgi vermesiyle başlayan törenin açılışında konuşan NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, “Açılışını gerçekleştireceğimiz ve üniversitemizin sağlık alanında şehre açılan yüzü olacak olan merkezimizle vatandaşlarımıza sunulan diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerinin kalitesini nitelik ve nicelik olarak yükseltme hedefindeyiz. Ayrıca genç, dinamik ve kendi alanlarında uzman kıymetli öğretim üyesi kadromuzla da geleceğin ‘Diş Hekimlerini’ en donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” alanında ihtisas üniversitesi olarak şehre ve bölgeye yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitesi olarak sağlık turizmi alanında da ihtisaslaşan üniversite olmayı hedeflediklerini söyledi.

Aktekin, “Bugün burada Sayın Valimiz ve siz değerli katılımcılarımız eşliğinde birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz ve ülkemizin teknolojik anlamda en modern cihazlarına sahip üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimizi üniversitemize, şehrimize ve ülkemize kazandırmanın haklı heyecan ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak tarihte değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliği ile dünyanın ve ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan bölgemizin bu zenginliklerini araştırma, yeni verileri ortaya çıkararak bunları gelecek nesillere aktarmak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki üniversite olarak bundan sonraki hedeflerimiz arasında ‘Sağlık Turizm Alanı’nda ihtisaslaşan bir üniversite olmak. Çünkü bulunduğumuz şehir ve bölgemiz yer altı sıcak su kaynaklarıyla ve sağlık alanındaki güçlü alt yapısıyla bu zenginliğe sahip. Üniversitemiz de nitelikli ve nicelik açısından bu zenginliğe öncülük edecek imkan ve kadroya sahip bir üniversite” dedi.

Açılışta konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, öğrencilerin eğitim-öğretimleri ile birlikte önemli çalışmalar yürüten NEVÜ’nün, ağız ve diş sağlı alanında halka açık olarak hizmete sunduğu Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin şehir için büyük kazanım olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan ‘Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin şehre ve tüm Nevşehir halkı için hayırlı olmasını dileyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemiz ülkemize, devletimize ve tüm insanlığa en iyi şekilde hizmet edecek gençleri en iyi şekilde yetiştirme gayreti içerisinde. Bununla birlikte yaptığı önemli akademik ve bilimsel çalışmalarla da şehrimizin gelişime önemli katkılar sağlamakta” diye konuştu.

NEVÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş tarafından edilen duanın ardından katılımcılar eşliğinde NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Nevşehir Valisi Ali Fidan ve protokol üyeleri, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni gezerek, incelemelerde bulundu.

Kendilerine içerisinde ‘Ortodonti’, ‘Pedodonti’, ‘Protetik Diş Tedavisi’, ‘Endodonti’, ‘Restorotif Diş Tedavisi’, ‘Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi’, ‘Periodontoloji’, ‘Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi’, ‘Lokal Ameliyathane’, ‘Sterilizasyon’ ‘Özel Klinik’, ‘Entegre Klinik’, ‘Mahkum Kliniği’ bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve öğre