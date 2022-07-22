Nevşehir 68 yaşında

Nevşehir’in il oluşunun 68. Yıl dönümü düzenlenen konser programı ile kutlandı. Ender Balkır ve Elif Buse Doğan’ın sahne aldığı programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Nevşehir; samimiyetin, misafirperverliğin, hoşgörünün ve barışın şehridir.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri programda ilk olarak Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 68. Yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa film izlendi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in kurucusu Damat İbrahim Paşa’yı bir kez daha rahmet ve minnet ile andıklarını söyledi.

Kapadokya’nın merkezi konumundaki Nevşehir’in kurucusu olan Damat İbrahim Paşa’nın, Nevşehir’in Osmanlı İmparatorluğundaki haklı gururu olduğunu ifade eden Savran, “Damat İbrahim Paşa yaptırdığı eserlerle yeni şehir olarak anılacak Muşkara’nın gerek bölgesinde ve gerekse de Osmanlı İmparatorluğu toprakları içerisinde önemli bir merkez konumuna gelmesini de sağlamıştır. Damat İbrahim Paşa’nın eserleri, şehrimizin en önemli tarihi eserleri olarak günümüzde de önemini korumaktadır. Kapadokya, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri şüphesiz. Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile Türkiye turizminin en gözde merkezlerinin başında geliyor. Eşsiz görünümü, doğallığı ve önemli medeniyetlere yaptığı ev sahipliği ile hemen herkesin hatıralarını içerisinde barındıran tarih hazinesi. Kapadokya Bölgesi 1985 yılında, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Bölge, mistik havası, ilginç coğrafyası ve çok kültürlülükten kaynaklanan zengin birikimi ile tüm dünya turizm çevrelerinin de dikkatini çekmektedir. Dört mevsiminin bütün güzelliklerinin ayrı ayrı yaşandığı Kapadokya bölgesi, İlkbaharı, Yazı, Sonbaharı ve Kışı ile farklı güzellikleri, doyumsuz seyir tadını ve yaşam tarzını dünya insanlarının gözleri önüne seriyor. 1980’li yıllardan bu tarafa, birbiri ardına yapılan turistik tesislerle yatak kapasitesini yaklaşık 30 bin seviyesine çıkarmayı başaran Kapadokya, her yıl bölgeyi ziyaret eden 3,5 milyonu aşkın turist ile dünya turizm merkezlerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyor.” diye konuştu.

Nevşehir Belediyesi olarak Nevşehir’e hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını ve bu kadim şehre hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Savran sözlerini şöyle sürdürdü;

“Her zaman konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Nevşehir halkı tüm hizmetlerin en iyisine layıktır. Çünkü Nevşehir; samimiyetin, misafirperverliğin, hoşgörünün ve barışın şehridir. . Biliyorum ki, Nevşehir için, sizler için ne yapsak az. Devleti yönetenlerin halkın karşısında değil, halkın yanında olduğu, halkla iç içe olduğu siyasi anlayışa sahip bir partinin neferi olarak, Nevşehir’imiz için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli hemşerilerim; Şahsım ve tüm personelim olarak, ahlaki ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sizlerden aldığımız desteklerle projelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu şehrin ve belediyenin gerçek sahibi sizlersiniz. Sizlere rağmen hiçbir şey yapılamaz. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”

Savran’ın ardından konuşan AKL Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, Nevşehirli olmaktan ve Nevşehir’in bir evladı olmaktan dolayı her zaman onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Kapadokya’nın başkenti Nevşehir’in dünyada eşi ve benzeri olmayan bir şehir olduğunu ve Nevşehir’i bütün dünyanın tanıdığını belirten Açıkgöz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Cumhur İttifakı ile beraber güçlü ve müreffeh Türkiye’yi inşa ederken Nevşehir’in de daha yaşanılabilir, daha mutlu olması için hep beraber gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. “ dedi.

Konuşmaların ardından ilk olarak sahneye ünlü sanatçı Ender Balkır çıktı. Sanatçı, seslendirdiği Nevşehir türkülerinin yanı sıra kendi eserleri ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Balkır’ın ardından ise son dönemin en sevilen sanatçılarından Elif Buse Doğan Nevşehirliler ile buluştu. Genç şarkıcı gecenin ilerleyen saatlerine kadar hayranları ile birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Programa, AK Parti Milletvekili Açıkgöz ve Belediye Başkanı Savran;’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, BBP İl Başkanı Ramazan Kalkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, MHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şevik, Alperen Ocakları Ayhan Arkaz, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.