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Nevşehir 15 Temmuz'u coşkuyla andı

GÜNDEM 16.07.2022, 09:15
Nevşehir 15 Temmuz'u coşkuyla andı

Nevşehirliler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde 6 yıl önce olduğu gibi yine meydanlarda aynı ruh ve heyecanla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Milli irade ve demokrasi uğruna, aziz milletimizin ödediği sayısız bedellerin sonuncusu olan 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğumuz direnişin yıl dönümünde ecdadımızdan emanet aldığımız Milli Şuur’u muhafaza etmenin gururu içerisindeyiz.” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından TÜİK meydanında düzenlenen programa Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusunda tören alanına gelen sporcular, Vali Becel'e sancağı teslim etti.Törende konuşan Vali Becel, Türk milletinin tarih boyunca bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiğini ve bu uğurda nice şehitler verdiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i ve nice kahramanı yine bağrından çıkarmıştır." dedi.

Belediye Başkanı Savran da hainlerin hayalinin "Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye" olduğunu ancak milletin buna izin vermediğini vurguladı.

Mehmet Savran, aynı vatanda büyüdüklerini, aynı üniformayı giydiklerini, aynı bayrağı sevdiklerini ve aynı kıbleye döndüklerini zannettiklerinin ihanetinin üzerinden 6 yıl geçtiğini açıklarken, "Selayı talimat belleyip meydana ineli, ihaneti bastıralı, haini kıstırıp bütün hevesleri kursakta bırakalı, ay yıldızlı bayrağı tüm dünyaya ellerimizle kazıyalı, uçağı- tankı- tüfeği yüreğimizle susturalı tam 6 yıl oldu. Hain darbe girişimini yapanların hayali asla bugünkü Türkiye değildi. Onların hayali; uyuşturucu tacirlerinin yolgeçen hanı yaptığı, terör örgütlerinin eylemleriyle ülkenin yöneticilerini sindirdiği, coğrafyasına hâkim olmayan, milli ve manevi değerlerinden koparılmış ve ahlakına sahip çıkamayan, lideri Recep Tayyip Erdoğan olmayan bir Türkiye’ydi. O karanlık gecede milli iradeye ve demokrasiye tasallut eden, hain planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun arkasındaki güçler asıl cevabı; ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır. Kim bilir, hangi küresel plana maşa olarak kullanmak istedikleri Türkiye; bugün savunma sanayiinde dünyada söz sahibi, Doğu Akdenizden Libya’ya kadar güvenliğini ve uluslararası haklarını takip edebilen, güney sınırının altında oluşturulmak istenilen statükoya karşı hak ve hukukunu savunabilen, terör faaliyetlerini önleyebilen,  mazluma umut olabilen bir ülke haline gelmiş, tüm dünyayı tehdit eden pandemi sürecinde dahi dimdik ayakta kalabilen bir kapasiteye ulaşmış ve hatta tüm dünyaya el uzatmıştır. 251 şehidimizin, yüzlerce gazimizin, o gece tarifsiz bir maneviyatla sokağa inen, tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu irade, sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamış; geleceğimizi inşa etmek için gereken birlik-beraberlik ruhunu da yeniden ateşlemiştir” diye konuştu.

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