NEVKART sorununda mutlu sona ulaşıldı

Nevşehir’de özel halk otobüslerinde kredi kartı ile ödeme ve NEVKART online yükleme işlemlerinde yaşanan sorun çözMehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Özel halk otobüslerinde, NEVKART yerine kredi kartı ile ödeme yapamamaları ve NEVKART için online yükleme gerçekleştirememeleri ile ilgili vatandaşlarımızın yaşadıkları sorun, otobüslerde bulunan terminaller içerisindeki modemlerin değişmesi ile çözülmüştür. Bugünden itibaren özel halk otobüslerini kullanacak olan vatandaşlarımız kredi kartı ile ödeme ve NEVKART internet sitesinden online yükleme yapabileceklerdir.” denildi.