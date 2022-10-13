NEVKART satışları başladı

Nevşehir’de şehir içi ulaşımda kullanılacak olan kartlı sisteme geçiş öncesinde NEVKART İşlem Merkezleri’nde indirimli ve serbest kart satışlarına başlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’deki 5 farklı hatta çalışan 74 özel halk otobüsünde elektronik ödeme sistemine geçilmesine ilişkin geçtiğimiz aylarda belediye meclisinde alınan kararın ardından söz konusu proje için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Kısa süre içerisinde özel halk otobüslerinde başlayacak olan kartlı sistem öncesinde işlem merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlarımızın kısa sürede kartlara ulaşmasını sağlamak amacıyla NEVKART İşlem Merkezleri hizmete girdi.

İndirimli ve Serbest Kart alacak olan vatandaşlarımız (Engelliler, 65 yaş üstü vatandaşlar, Polis, Jandarma, Gaziler, Şehit Yakınları ve Öğrenciler) kartlarını Atatürk Bulvarı üzerindeki Gülbahçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Millet Kıraathanesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yaşam Merkezi (Üniversite öğrencileri) içerisinde bulunan NEVKART İşlem Merkezlerinden alabilecekler.

Tam kart almak ve dolum yapmak isteyen vatandaşlar ise kartlarını www.nevkart.com.tr adresinden duyurulacak olan satış ve dolum merkezlerinden kartlarını alabilecek.

Bu kişilerden kart alım sırasında serbest kartlar için 40 TL, indirimli kartlar için ise 30 TL ücret alınacak.