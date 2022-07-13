NEV Anadolu Hastanesi iyiliğe ortak oldu

Bursa'da NEV Anadolu Hastanesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında örnek bir organizasyona destek verdi. Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi ve Osmangazi Belediyesi iş birliğinde yapılan toplu sünnet cemiyetine sağlık sponsoru olarak destek veren NEV Anadolu Hastanesi, 30 dar gelirli ailenin çocuğunun erkekliğe ilk adımında cerrahi süreci başarıyla yürüttü.BURSA (İGFA) - NEV Sağlık Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren NEV Anadolu Hastanesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında örnek bir organizasyona destek verdi.

Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi ve Osmangazi Belediyesi iş birliğinde, ‘Sünnet Annem Olur musun?’ sloganıyla düzenlenen toplu sünnet cemiyetine sağlık sponsoru olarak destek veren NEV Anadolu Hastanesi, 30 dar gelirli ailenin çocuğunun erkekliğe ilk adımında cerrahi süreci başarıyla yürüttü.

Toplum sünnet cemiyeti, Merinos Tarihi Tren İstasyonu & Restoranı ev sahipliğinde yapıldı. Düzenlenen organizasyon, eğlenceli görüntülere sahne oldu.

30 çocuğun sünnet operasyonları; NEV Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Ahmet Arslanoğlu ve Op. Dr. Umut Kerimoğlu ile Üroloji Bölümünden Op. Dr. Mehmet Yaman tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Böyle bir organizasyona destek vermekten mutluluk duyuyoruz

NEV Anadolu Hastanesi olarak, böylesine anlamlı bir organizasyona destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden üç doktor da sünnet işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, bu tarz sosyal sorumluluk çalışmalarına desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade ettiler.

Öte yandan, organizasyona desteklerinden dolayı Türk Anneler Derneği tarafından NEV Anadolu Hastanesine plaket takdim edildi.