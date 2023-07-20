Netflix'te şifre paylaşımı tamamen kaldırılı!

Netflix, bugünden itibaren şifre paylaşımı kısıtlamasını Türkiye dahil tüm ülkelerde uygulamaya başladı. Netflix'te hesap paylaşımı resmen son buldu.İSTANBUL (İGFA) - Netflix’i arkadaşının, ailesinin, eski sevgilisinin hesabı yoluyla farklı bir evden kullananları tedirgin eden haber geçen yılın mart ayında gelmişti.

Dijital platform, bugünden itibaren Hindistan ve diğer ülkelerdeki abonelerine şifre paylaşımı kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Türkiye'deki aboneler de e-posta almaya başladı.

Şirket, aboneleri üzecek hesap paylaşımı kısıtlamasını geçtiğimiz yıl test etmeye başladı ve 2023'te Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya ve Amerika dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeyi de kapsayacak şekilde bu uygulamayı genişletti.

Şirket, şifresini paylaşmak isteyenlerin ek ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.

Bugün de geri kalan ülkelerin neredeyse tamamında ücretli paylaşımın kullanıma sunulacağını bildiren Netflix, 2023’ün ikinci yarısında gelir artışının hızlanmasını beklediğini vurguladı.

ABONE SAYISI 6 MİLYON ARTTI

Netflix, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 8,2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yıl nisan-haziran döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Netflix’in abone sayısı da yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 5,9 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 8 artışla 238,4 milyona ulaştı.