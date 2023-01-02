Nesilleri tükeniyor... Kaderlerini mahkeme kararı belirleyecek

Derelerin Avukatı Remzi Kazmaz’ın, Giresun’un Çanakçı ilçesindeki Görele Çayı üzerinde kurulacak hidro elektrik santrali (HES) için olumlu verilen çevre etki değerlendirme (ÇED) kararının iptali için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhinde açtığı dava 3 Ocak'ta Giresun İdare Mahkemesi’nde görülecek.ANKARA (İGFA) - Av. Remzi Kazmaz, HES’ten olumsuz etkilenecek bölge halkını temsilen 103 köylü adına açtığı iptal davasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Giresun İdae Mahkemesi'nde görülecek davadan çıkacak karar Giresun'un Çanakçı Deresi'nde yaşayan ve nesli tükenmekte olan kırmızı benekli alabalıkları ile Avrasya su samurlarının da kaderini belirleyecek.

“Çanakçı deresi üzerinde kurulacak HES ile birlikte, burada yaşayan kırmızı benekli alabalıklar ile Avrasya su samuru-Lutra Lutraların nesli tükenecek. Karadeniz’de bir ekosistem daha yok olacak" diyen Av. Remzi Kazmaz, "Kanada’ya baktığımızda, tehdit altında, tehlikede veya nesli tükenmekte olan canlılardan “bir tanesini” rahatsız eden ya da öldüren şirket; ilk mahkûmiyet için 2 bin dolardan az ve 100 bin dolardan fazla olmamak üzere para cezasına, ikinci bir mahkûmiyet için 4 bin dolardan az ve 200 bin dolardan fazla olmamak üzere para cezasına, üçüncü ve müteakip mahkumiyet için, 8 bin dolardan az ve 400 bin dolardan fazla olmayan para cezasına çarptırılır. ÇED olumlu raporuna göre, bizim Çanakçı deresinde ölecek binlerce kırmızı alabalığın ve su samurunun bir değeri yok. Giresun İdare Mahkemesi’nin sayın hakimleri, yarın verecekleri kararla kırmızı alabalıkların, su samurlarının ve Çanakçı’daki ekosistemin kaderini belirleyecek" diye konuştu.