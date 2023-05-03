'Nefes' ve 'Otağ' OGM envanterinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri teslim törenine katıldı. Uçağa "Otağ", helikoptere ise "Nefes" ismini verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla mücadelede Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava filosunun oluşturulmasına katkı sağlayacak uçaklar ve helikopterlerin teslim edildiği "Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni"ne katılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yangın söndürme uçakları ve helikopterler Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, OGM envanterine dâhil edilecek 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağı hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağını inceledi. Bakan Kirişci'den uçak hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uçağa "OTAĞ" ismini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın gövdesine 3 Mayıs 2023 tarihiyle "OTAĞ" ismini yazdı, imzasını attı.

https://twitter.com/VahitKirisci/status/1653739184694149120

Pilotlarla da görüşerek hayırlı olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra uçağın önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.

Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Kirişci, Türkiye'deki her bir şehre özgü ağaçların anlatıldığı "Şehrin En Köklüsü" kitabını takdim etti.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları da katıldı.