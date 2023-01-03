Necmettin Nursaçan ERÜ’de öğrencilerle buluştu

ERÜ Yerli Düşünce Kulübü'nün “Öğrencilere Nasihatler” etkinliğinde emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, öğrenciler ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenci faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini söyledi.

Öğrenciler ile bir arada olmaktan her zaman mutlu olduklarını belirten Rektör Altun, öğrenciler açısından bu tür etkinliklerin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Rektör Altun’un konuşmasının ardından söz alan emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, öğrencilere nasihatlerde bulundu.