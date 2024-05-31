Nazım’ın şiirleri İzmit’te yankılanacak

İzmit Unutmaz vizyonu ile tarihte iz bırakan değerleri anmaya devam eden İzmit Belediyesi, vefatının 61’nci yılı vesilesiyle usta şair Nazım Hikmet’i şiirleriyle anacakKOCELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ’İzmit Unutmaz’ vizyonu çerçevesinde büyük şair Nazım Hikmet’i anacak. Nazım Hikmet’in ölümünün 61. yılı vesilesiyle düzenlenecek olan anma programı, Yeni E Kültür Sanat Dergisi’nin iş birliği ile gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında, "Nazım’ın Bursa Yılları" kitabının yazarı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Özkılınç ile şair Cengiz Hakkı Zariç, Nazım Hikmet üzerine keyifli ve derinlemesine bir sohbet gerçekleştirecek.

2 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

Bu özel programda, Nazım Hikmet’in yaşamı ve eserleri üzerine söyleşiler yapılacak, ayrıca "Mavi Gözlü Dev" lakabıyla anılan büyük şairin şiirleri okunacak. Nazım Hikmet’in şiir ve fikir dünyasına dair derinlikli sohbetlerin yer alacağı etkinlik, 2 Haziran Pazar günü saat 19.00’da Yahya Kaptan Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilecek.