NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Şehitler Abidesi'nde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ziyareti kapsamında Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.ÇANAKKALE (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Şehitler Abidesine gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı.

Ziyaret kapsamında ilk olarak sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakan heyet, Şehitler Abidesini gezdi. Şehitler Abidesi'ndeki programın ardından heyet, Tarihi Yarımada'da bulunan şehitlikleri ziyaret etti.