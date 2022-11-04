NATO Genel Sekreteri Şehitler Abidesi'nde

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi’ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, helikopterle tarihî Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne gitti.

Tören kıtası ile karşılanan Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, temsilî şehitlik ile Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bıraktı. Abide'nin önündeki kitabenin yanında çekilen fotoğrafın ardından Stoltenberg'e Çanakkale Savaşlarına ilişkin bilgi verildi.

Bu sırada Abide'yi ziyarete gelen vatandaşlar Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yoğun ilgi gösterdi. "Kalbimiz sizinle", "Sizinle gurur duyuyoruz." diye seslenen vatandaşlarla Bakan Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://youtu.be/ZLbLKiyyers

Buradan Seddülbahir'e geçen Bakan Akar ve Stoltenberg önce Fransız Anıtı'nı, ardından İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı (Cape Helles) ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Anzak Koyu'na inen Bakan Akar ve Genel Sekreter Stoltenberg, daha sonra Conkbayırı, Atatürk Zafer Anıtı ve ardından da Yeni Zelanda Anıtı'nı ziyaret etti.