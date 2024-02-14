Narlıdere’de çiftlere 14 Şubat sürprizi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren çiftlerin nikâhını kıydıİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan nikâh salonunda evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin nikâhlarını kıyan Başkan Engin, çiçeği burnunda çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

14 Şubat’ı hayatlarının en önemli günü olarak evlenme cüzdanlarına yazdıran ve kaderlerini birleştiren çiftleri kutlayan Başkan Engin, “Aile birliğiniz kuruldu. Bugün yaşadığınız bu eşsiz mutluluğun ailenizi bir arada ve güçlü tutmasını diliyorum. İlk günkü heyecanla her gün birbirinize sevgiyle, anlayışla ve hoşgörüyle bakın. Birbirinize karşı nezaketli olun. Sevginiz, saygınız, sadakatiniz hiçbir zaman eksik olmasın.14 Şubat’ı bir yandan da ‘sevgiyi kutlama’ günü olarak görün. İnsanı, çocukları, doğayı, hayvanları sevin. Cumhuriyet değerlerine bağlı, sevgi ile büyüyen nesiller yetiştirin. Sevgililer Gününüz kutlu, mutluluğunuz daim olsun” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 7 ayrı nikâha ev sahipliği yaptı.