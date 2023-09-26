Narlıdere'nin yaşam vadisi yüzünü gösterdi

Narlıdere’nin yeni yaşam merkezi Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nde artık sona yaklaşılıyor. Geçtiğimiz nisan ayında temel atma töreni gerçekleştirilen projenin ilk etabının kasım ayında, ikinci etabının ise Ocak 2024’te bitirilmesi hedefleniyorİZMİR (İGFA) - Narlıdere’nin tarihi yatırımları arasında yerini alan, ilçenin en büyük sosyal donatı olacak Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Narlıdere Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirdiği dev projenin ilk etabının kasım ayında, ikinci etabının ise Ocak 2024’te bitirilmesi hedefleniyor. Narlıdere’nin kalbinde yeşil bir koridor oluşturacak projede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ilçeye kazandıracakları kent parkının sadece Narlıderelilere değil, İzmir’in tamamına hizmet vereceğini söyledi.

İZMİR’E NEFES OLACAK

Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nin sadece bir park olarak planlamadıklarının altını çizen Başkan Ali Engin, “Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi yeşil altyapısı, sürdürülebilir-yaşanılabilir olması, sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılamasıyla bütüncül bir projenin odak noktasında yer alacak. İlçemizin en büyük sosyal donatı alanı olacak Yaşam Vadimiz, 500 metre uzağında yer alan Yukarıköy’e olan bağlantısı, metroya yakınlığı ile yeni bir yaşam koridorunun tam ortasında yer alacak. Narlıdere’mize özgün bir karakter kazandıracak ve yurttaşlarımıza nefes olacak dev projemiz; yeme-içme alanları, çok amaçlı salonları, dinlenme bölümleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla İzmir’imizin en önemli yaşam merkezleri arasında yerini alacak. İzmir Büyükşehir Belediyemizin büyük destekleri ile yapımı devam eden Yaşam Vadimiz, çok yakında mutlu ve huzurlu anların merkezi olacak. Dev projemizin en kısa sürede tamamlanması için gece-gündüz çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.