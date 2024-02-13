Narlıdere'de kış bereketi

Narlıdere Belediyesi’nin, Çatalkaya Dağı’nın eteklerinde ve Ali Onbaşı Deresi’nin hemen yanı başında hayata geçirdiği Park Orman Narlıdere Tesisleri, kış aylarında da vatandaşların gözdesi olduİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin, 2021 yılının Temmuz ayında hayata geçirdiği Park Orman Narlıdere Tesisleri, her mevsim olduğu gibi kışın da vatandaşların akınına uğruyor. Oksijen deposu Çatalkaya Dağı’nın eteklerinde ve Ali Onbaşı Deresi’nin hemen yanı başında konumlandırılan tesis, haftanın her günü şehrin gürültüsünden uzak sakin bir gün geçirmek isteyen İzmirlileri ağırlıyor. Kahvaltısı, geniş yemek menüsü, açık ve kapalı alanları ile dikkat çeken tesis, uygun fiyat ve kaliteli hizmetiyle kentin marka mekânları arasında yer alıyor.

BAŞKAN ENGİN’DEN DAVET

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Park Orman Tesisleri’nin sadece Narlıderelilere değil İzmir’in tamamına hizmet verdiğini ifade ederek, “Kent merkezine 1.5 kilometre uzaklıktaki tesisimizde kentin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Park Orman Narlıdere, doğanın tadını çıkarmak, yürüyüş yapmak ve çocukları ile rahatça vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızın artık ilk tercihi oldu. Tesisimiz ile şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyen vatandaşlarımıza nefes olduk. Doğa yürüyüşü yapan ve bisiklet kullanan yurttaşlarımız da rotalarına artık Park Orman Narlıdere’yi de alıyor. Tesisimiz ile hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırdık hem de ilçemize prestijli bir mekân kazandırdık. Tüm vatandaşlarımızı bu güzelliği yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu.