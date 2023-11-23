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Narkogüç Operasyonları'nda topla topla bitmiyor! 156 gözaltı daha

GÜNDEM 23.11.2023, 11:03
Narkogüç Operasyonları'nda topla topla bitmiyor! 156 gözaltı daha

İçişleri Bakanlığı'nın NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında son olarak İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen 37'nci operasyonunda 156 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı NARKOGÜÇ operasyonlarının 81 ilde çeşitli noktalarda şok baskınlarla yürütüyor.

Son olarak İstanbul ve Bursa’da “Sokak Satıcısı” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1727557943111909544

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğ'nce Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 96 adrese toplam da 624 personelin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüpheli şahsın yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il merkezinde, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli şahısın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Bursa’daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli şahsın da yakalandığı yakalandığı kaydedildi.

Her iki operasyonda ele geçirilenler ise şöyle sıralandı:

???? 116.500 adet uyuşturucu hap
???? 42 kg uyuşturucu Bonzai(istanbul)
???? 2 kilo 750 gram Bonzai(Bursa)
???? Muhtelif miktarda Skunk
???? 10 kilo 202 gram Metamfetamin
???? Muhtelif miktarda Esrar
???? Muhtelif miktarda Eroin
???? Muhtelif miktarda Kokain
???? 7 adet Tabanca
???? 1 adet otomatik tabanca
???? 3 adet Tüfek ve
???? çok miktarda döviz ile TL ele geçirildi.

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