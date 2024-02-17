Narkogüç-50 Operasyonu'nda bin 663 zanlının 167'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-50 Operasyonu'nda gözaltına alınan bin 663 zanlının 167'sinin tutuklandığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Narkogüç-50 Operasyonu'nda gözaltına alınan 1663 zanlıdan 167'sinin tutuklandığını açıkladı.

İstanbul’da “Sokak Satıcısı (Torbacı)” olarak tabir edilen Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 5 gündür devam eden "NARKOGÜÇ-50” Operasyonunda;

461 Kg Uyuşturucu Madde ve 1 Milyon 936 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi1.663 şüpheli sokak satıcısı yakalandı ve işlem yapıldı. Bu şahıslardan 167’si tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen, “TORBACI” olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik "NARKOGÜÇ-50" Operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca,3 adet av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 Bin Türk Lirasına el konuldu.

İstanbul’da “Sokak Satıcısı (Torbacı)” olarak tabir edilen Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 5️⃣ gündür devam eden "NARKOGÜÇ-50” Operasyonunda;

4️⃣6️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

1️⃣ Milyon 9️⃣3️⃣6️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗… pic.twitter.com/OQgj5t1sKu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 17, 2024