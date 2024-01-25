Narkogüç-46 ile 201 zehir taciri daha yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın Narkogüç operasyonlarında 46'ncısı 41 ilde düzenlendi. Operasyonda 201 zehir taciri ile sokak satıcısı yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-46”Operasyonlarında, 221 kg uyuşturucu madde ve 2 milyon 153 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 201 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 348 ekip, bin 136 personel, 1 hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Kayseri, Gaziantep, Konya, Ankara, Osmaniye, İzmir, Antalya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Bilecik, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Balıkesir, Isparta, Kahramanmaraş, Denizli, Erzincan, Samsun, Niğde, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Kırıkkale, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Elazığ, Manisa, Van, Bursa ve Ağrı olmak üzere 41 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin ayrıntıları aktardı.

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣1️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-46”Operasyonlarında; 2️⃣2️⃣1️⃣ Kg uyuşturucu madde ve2️⃣ Milyon 1️⃣5️⃣3️⃣ Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi❗2️⃣0️⃣1️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı… pic.twitter.com/H8vJMOBvL9— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2024

Operasyonlar kapsamında ayrıca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 17 kilogram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan boraks maddesi, 1 kg metamfetamin ele geçirilirken, bir zehir taciri yakalandı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.