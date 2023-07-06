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Narko Düzce'den uyuşturucuya geçit yok!
GÜNDEM 06.07.2023, 18:17
Düzce'de şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu madde ile çok sayıda mermi ele geçirildi.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekiplerin titiz takibi sonucu şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 6 kök kenevir, 1 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 87 adet mermi ele geçirildi. Şahsa, 2313 SKM ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı.
Ekipler, suç ve suçluyla mücadelelerinin aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu.
https://youtu.be/zp0PPmLwe7I
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