Narenciye üreticisi acil yardım bekliyor

Türkiye'de büyük bir felakete sebep olan deprem tarım sektörünü de vurdu. Ülkemizin önemli narenciye üretim merkezlerden biri olan Hatay’da, narenciye üreticileri dalında kalan ürünleri için destek istedi.HATAY (İGFA)- Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciye sahip çıkılmasını gerektiğini belirten CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “Deprem, gerçekten Türkiye’yi adeta büyük bir kaosa çevirdi. Bütün iş dünyası, insanlık ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Erzin, narenciyenin en önemli bölgelerinden biri binlerce ton limon, portakal, mandalina dalında. Eğer limonlar hasat edilmezse gelecek yılın ürünü de olmayacak. Erzin üreticisi acil yardım bekliyor” dedi.

“LİMONLAR BİR AN ÖNCE HASAT EDİLMELİ”

Deprem nedeniyle dalında kalan limonun toplanmasını gerektiğini belirten CHP Genel Başkan Başdanışmanı Sarıbal; “Limonlarımızı alsınlar kabzımallara, tüccarlara, yerel yöneticilere, bütün ülkenin duyarlı insanlarına bir kez daha sesleniyoruz. Limonlar bir an önce hasat edilmeli, Erzin çiftçisi gelecek yılın ürünü için çalışmasına devam etmeli ve dalında ürün çürümemeli.Dayanışma büyütür, dayanışma yaşatır, dayanışma acılarımızı azaltır” dedi.