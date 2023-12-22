Nakliyeciler, Bursa’ya yakışır kamyon parkı istiyor

Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Dernek Başkanı Fuat Çelik, Bursa’ya yakışır bir kamyon parkı istediklerini söyledi.Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA)- Kendilerine tahsis edilen kamyon parkının bugünkü şartlarda çağın gerisinde kaldığını ifade eden Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Dernek Başkanı Fuat Çelik, Bursa'daki kamyon garajı hakkında özel açıklamalarda bulundu.

“Kamyon garajının Bursa’ya yakışır halde olmadığını belirten Çelik, "Bursa'ya yakışan bir kamyon garajı istiyoruz" çağrısında bulundu.

Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Dernek Başkanı Fuat Çelik, nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Herkes Duysun muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Yeni yönetimle birlikte seçimden bu yana 4 aydır derneğin başında olduğunu ifade eden Çelik, "Bursa’ya 81 ilden gelen birçok kamyoncu arkadaş var. Bizim sorunuz şöyle: Biz kefen bezinden, emziğe kadar taşımacılık yapıyoruz. Bursa’dan, bütün sanayilere araç gönderiyoruz ve sanayiden almış oldukları yüklerle Türkiye’nin her yerine gidiyorlar. Burada düzensizlik var. Depremden dolayı 10 şehir çok kötü bir duruma geldi. Belediye ve bürokratlar oraya yöneldi. Yeni bir kamyon parkı için görüşmelerimizi yapıyoruz. Belediyemiz ve bürokratlar bize kamyon garajı yapacaklardır ve Bursamıza yakışan bir yer muhakkak bulacaklar. Hükümetimiz bizden yana, şimdilik idare ediyoruz ve daha da iyi yerlere geleceğimizi biliyoruz.” diye konuştu.

ASFALT VE YER PROBLEMİ

Bursa Nakliyat Taşıyıcıları Komisyoncular Derneği’nin 350-400’e yakın üyesi bulunduğunu aktaran Başkan Çelik, üyelerin dışında bütün illerden gelen kamyoncuları da misafir ettiklerini söyledi. "Bu kamyoncu arkadaşların yüklerini sağlıyoruz ve onların sosyal yaşamları için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Çelik, "Asfalt problemimiz var, yer problemimiz var, yetersiz yerimiz var. Bunların da zamanla düzeleceğine inanıyorum. Bursa’ya yakışan bir kamyon parkına kavuşmayı arzu ettiğimizi aktardık.” diye konuştu.