Son Dakika

Naci Görür'den Tekirdağ'da 'dirençli kentler' vurgusu

GÜNDEM 21.06.2023, 11:02
Naci Görür'den Tekirdağ'da 'dirençli kentler' vurgusu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Belediyeler Birliği’nin işbirliği ile Tekirdağ’a gelen Deprem Bilimci Jeolog Prof. Dr. Naci Görür’ün verdiği ‘Deprem Bilinci’ Konferansı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi’nde geniş çaplı bir katılımla gerçekleştirildi. Görür, "Depreme dirençli kentler oluşturmadığımız sürece biz her depremde ağır darbeler yemeye ve ağır faturalar ödemeye devam ederiz" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu, Trakya Bölgemizde yaşanabilecek deprem felaketine karşı önlemler alınması, gerekli hazırlıkların yapılması ve afet risklerinin azaltılmasının, halkın can ve mal güvenliğinin korunması açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Daha sonra kürsüye gelerek, Tekirdağ’ın deprem bölgesinde olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadıklarını ve bu gerçek doğrultusunda depreme hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 2014 yılından bu yana afet risklerini azaltmaya yönelik pek çok projeye imza attıklarını belirterek, "Zemin etüdünden kentsel dönüşüme, ölçüm istasyonlarından afet toplanma alanlarına, araç ve ekipman yatırımından vatandaşlara yönelik deprem eğitimine kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Afet bölgelerinde yaptığımız teknik incelemeler esnasında edindiğimiz deneyimi yetkinliğe dönüştürürken Tekirdağ halkının can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik yatırımlar yapıyoruz" dedi. 

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: “DEPREM ÜLKEMİZ İÇİN GERÇEK BİR BEKA SORUNUDUR”

Türkiye genelinde ve Tekirdağ özelinde deprem gerçeği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depremin ülkemiz için en önemli ve gerçek bir beka sorunu olduğunu dile getirdi.

“Deprem dirençli kentler oluşturmak zorundayız" diyen Prof. Dr. Görür, "Halkımızın, ana kent bileşenlerinin depreme dirençli hale getirilmesini talep etmesi ve yetkilileri bu konuda zorlaması gerekmektedir. Olası bir Marmara depremi ülkemiz için tamir edilemez yaralar açabilir. Ekonomik bağımsızlığımızı kaybedecek duruma gelebiliriz. Depreme hazırlık sadece para ile olmaz önce gerekli anlayışa ve zihniyete sahip olunması gerekiyor. Bir sabah kalkacağız ve yine 10 binler ölecek, bunu kabullenmemeliyiz. Depreme dirençli kentler oluşturmadığımız sürece biz her depremde ağır darbeler yemeye ve ağır faturalar ödemeye devam ederiz” diye konuştu.

Tekirdağ özelinde Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın durumu ve olası bir Marmara depreminin Tekirdağ’a etkileri konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın en tehlikeli fay hattı konumunda olduğunu belirterek, “Marmara Bölgesi’nde sismik bir boşluk söz konusu. Bu sismik boşluk dolmak zorunda. Dolayısıyla Marmara’da bir deprem olması kaçınılmaz. 1912 Şarköy depremi sonrasında Tekirdağ Fayı kırılmış olabilir. O bölgede yaptığımız araştırmalarda gördük ki denizin altında o bölgede taze bir kırık söz konusu. Yani 1912 depreminde Tekirdağ fayı kırılmış ve enerjisini boşaltmış olabilir. Bu Tekirdağ için iyi bir durum ama bu demek değildir ki Tekirdağ için her şey bitmiş. Diğer faylarda Tekirdağ’a çok uzak değil ve Marmara’da olacak olası bir deprem Tekirdağ’ı da etkileyecektir.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25