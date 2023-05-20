Müzeler Haftası Söğüt’te kutlandı

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) ve UNESCO tarafından Uluslararası Müzeler Günü olarak kabul edilen 18 Mayıs tarihinde Bilecik’te Müzeler Haftası Söğüt Müzesinde yapılan resmî tören ile kapılarını ziyaretçilere açtı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Söğüt Müze Müdürlüğü bahçesinde Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Protokolü ve Söğütlü vatandaşların katılımıyla düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti. Ardından Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Söğüt Yöresi Folklor Ekibi gösterileri gerçekleştirildi. Yine müze bahçesinde 15 yıldan bu yana yaptığı araştırmalar ve derlemeler sonucunda birçok kitap yazan ve Söğüt tarihi ile ilgili binin üzerinde belge ve fotoğrafı nesilden nesile aktarılması için çalışan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rahmi Akbaş tarafından oluşturulan Söğüt Tarihi Fotoğraf Sergisi gelen ziyaretçilere aktarıldı.

Katılımcıların Müze ziyaretleri ile devam eden programda Bakanlık Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kılıç Ustası Sezer SARGIL tarafından el emeği göz nuru, tamamen aslına uygun stil ve materyallerden yapılan, el ustalığı ile esere dönüşen tarihi kılıçlar ve savaş aletleri misafirlere ve protokol üyelerinin beğenisine sunuldu. Ardından Ertuğrul Gazi Türbesinde Alp Nöbet değişim törenin izlenmesi ile türbede şehitlerimize ve Ertuğrul Gazi hazretlerine dualar edildi. Programın ikinci kısmında ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rahmi Akbaş tarafından Söğüt Müzesi konferans salonunda öğrencilere yönelik “Söğüt Tarihi Paneli” düzenlendi.