Müze Gazhane'ye kardeş geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte, kentin kültür hazinesine kazandırılacak Yedikule Gazhanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, “Bu yıl sonuna varmadan, Hasanpaşa'daki ambiyansın bir benzerini burada, en azından başlangıç olarak, İstanbullulara göstermek arzusundayız” derken, Turan, “Yedikule Gazhanesi, şehirde eskiden kalma bir endüstriyel yapı. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz burada projeyi ayağa kaldırıyor” ifadelerini kullandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras tarafından kentin kültür hazinesine kazandırılacak Yedikule Gazhanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da inceleme gezisinde İmamoğlu’na eşlik etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’tan, çalışmaların ve projenin geldiği nokta hakkında bilgi alan iki Başkan, ‘Yedikule’ değerlendirmelerini de şantiye alanında yaptı. “İstanbul'un her noktası ayrı bir değer, ayrı bir tarihsel miras” diyen İmamoğlu, “Çok zengin bir şehrin evlatlarıyız. Burası da Yedikule'deki gazhanenin, bugüne kalmış endüstriyel kalıntıları. Buranın da en doğru biçimde hem o endüstriyel tarihe verilen önemi hissettiren hem de bugünün kullanımına katkı sunacak, içinde ağırlıklı kültürün, sanatın oturduğu bir zeminde projelendirmek ve burayı halkımıza kazandırmak arzusundayız” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'UN ÇOK ÖZEL BİR DESTİNASYONU OLACAK”

Fatih Belediyesi ile Yedikule Zindanları ve tarihi surların restorasyonları konularında işbirliği içinde olduklarını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu bölgeyi İstanbul'un böyle çok özel bir destinasyonu haline getirmek arzusundayız. Hatta bakışımız; İstanbul'da bir turistin birkaç gün ilaveyle burayı gezmesini sağlama arzumuz var. Bu anlamda da çalışmalarımız sürüyor. Kaldı ki geçmişte kullandığımız banliyö trenimiz burada. Bakanlığın başlattığı projeyle, bir nostalji treni mantığında imalatı sürüyor. Bütün bu kazanımlar, birkaç yıl sonra Yedikule'de bambaşka, bir an için unuttuğumuz, bir an için böyle belki bazı depolar veya ihtiyaçlar şeklinde kullanılan bu bölge, cıvıl cıvıl ama yerli ama yabancı turistlerle buluştuğumuz bir noktaya dönüşecek. Şu anda yoğun bir gazhane çalışmamız söz konusu. Kendi içinde bazı atmamız gereken adımlar var, idari süreçler var. Her şey makul bir süratle devam ediyor.”

“YIL SONUNU BULMADAN BİR KISMINI AÇACAĞIZ”

“Bu yıl sonuna varmadan, Hasanpaşa'daki ambiyansın bir benzerini burada, en azından başlangıç olarak, İstanbullulara göstermek arzusundayız” diyen İmamoğlu, “Deniz bağlantısı, banliyö treni bağlantısı, kendi içindeki tarihi doku ve kendi içindeki endüstriyel yapıların kültüre, sanata dönüşmesiyle çok umutlu olduğumuz alanlardan bir tanesindeyiz. Umarım sonucunu hep birlikte göreceğiz. İsmi, günü geldiğinde tasarlanır. Ama zaten kendi ismini hissettiren isimler, daha kalıcı ve daha vatandaşımız tarafından sahiplenilen bir duyguyu veriyor. ‘Yedikule’ ismi de tarihi bir isim. Hepimizin çok iyi hissettiği, bildiği bir isim Yedikule. Burada geçmişte çok değerli etkinlikler de yapılıyordu. Kulübü var, semti var, her şeyi var Yedikule'nin bilinen. O anlamda kendi isimleriyle anılması daha özel bir ortam yaratıyor” şeklinde konuştu.

TURAN: İBB, BURADA BU PROJEYİ AYAĞA KALDIRIYOR”

Fatih Belediye Başkanı Turan da görüşlerini, “Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi, Yedikule Gazhanesi, şehirde eskiden kalma bir endüstriyel yapı. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz burada projeyi ayağa kaldırıyor. Gazhane projesi, şehir hafızasına tekrar inanıyoruz ki bir sosyal alan olarak yerleşecek. Yeni bir destinasyon olacağından hiç şüphem yok. Tabii aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yedikule'den başlayan surlar üzerinde bir çalışması var. Bizim Yedikule Zindanları’nda yaklaşık iki yıldır bir çalışmamız var. İnşallah Yedikule Zindanı da son iki yıldır şehir hafızasında bir kültür mekanı olarak yer almaya başladı. Bu sene çok daha önemli faaliyetlerimiz olacak. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı banliyö hattını da devreye alıyor. Bir taraftan sahil bağlantısı… Kurumlar entegre bir şekilde burayı koruyor. İnanıyorum ki Yedikule, gelecekle ilgili inşallah daha iyi bir mekan olacaktır. Halkın da turistlerin de kullanacakları bir mekan haline dönecektir” sözleriyle dile getirdi.

VATANDAŞIN DERDİ ORTAK: EKONOMİ

İmamoğlu, Yedikule Gazhanesi inceleme gezisinden sonra da Fatih’ten ayrılmadı. Kocamustafapaşa Hacı Kadın Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İmamoğlu, vatandaşlardan gelen çoğu ekonomik sıkıntı temelli sorunları dinledi. Kocamustafapaşa’nın ardından Karagümrük’e geçen İmamoğlu, Hırka-i Şerif Mahallesi Rendeciler Sokak üzerinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazar esnafının ikram ettiği çayı içen İmamoğlu, sorunlarını dinlediği yurttaşlarla anı fotoğrafları çektirdi.