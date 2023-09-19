MUTTAŞ yaz sezonunda 307 bin yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Havaalanı taşımacılığı ile turizmin en yoğun olduğu Haziran ve Ağustos ayları arasında 307 bin yolcu taşıdı.MUĞLA (İGFA) -Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan ve İstanbul ile birlikte iki havaalanına sahip Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı ile vatandaşlarının en iyi hizmeti alması için çalışıyor.

Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarına sahip Muğla’da 2023 yılının ilk 8 ayında 507 bin yolcu taşıyan MUTTAŞ bu yolcuların 307 binini turizmin en yoğun olduğu Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında taşıdı.

2023 yılının ilk 8 ayında Muğla’yı 2 Milyon 429 bin 981 kişi ziyaret etti. Turist sayısının geçen yıla göre yüzde 15 arttığı Muğla’da, ulaşım hizmetlerinde de yüzde 25 artış yaşandı. 32 araçla vatandaşlarına havaalanı ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında ilk 8 ayda 409 bin 780 yolcu taşırken bu yıl bu rakamaynı dönemde 507 bin yolcuya çıktı. Bunun yanı sıra turizm sezonun en yoğun olduğu Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında ise 307 bin yolcu taşındı.

2023 Haziran ayında iki havaalanından 93 bin 200, Temmuz ayında 105 bin 889, Ağustos ayında da 107 bin 657 yolcu taşındı.

MUTTAŞ HAVAALANI TAŞIMACILIĞI 5 MİLYON YOLCUYU GEÇTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas-Bodrum ve Dalaman havaalanlarında vatandaşlara daha güvenli ve modern hizmet vermek için 2014 yılında başlattığı havaalanı taşımacılığı ile bugüne kadar 5 Milyon 091 bin 776 kişiye hizmet verdi.