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MUTSO'da Mustafa Ercan veda mesajı yayımladı

GÜNDEM 18.10.2022, 13:29
MUTSO'da Mustafa Ercan veda mesajı yayımladı

Muğla'da 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) seçimlerinde; son 4 Dönem seçimlerinin galibi Bülent Karakuş, 5. Dönem de MUTSO Başkanı seçildi. Seçimlerde başkan adayı olan mevcut başkan Mustafa Ercan ise bir veda mesajı yayımladı.Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla'da  önceki dönemlere göre rekor sayılabilecek bir katılımla gerçekleşen seçimlerde Bülent Karakuş, 17 meslek grubunun tamamını alarak yeni dönem başkanı oldu.

Seçimler sonrası “oda yönetimini gençleştirme sözü” ile başkan adayı olan mevcut başkan Mustafa Ercan ise bir veda mesajı yayınladı.

Başkan Ercan; yüzde 52,2’lik seçime katılım oranıyla üyelerin odalarına sahip çıkma sorumluluklarını kutladığını belirttiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

Rekabetin gücüne inanmış bir kişi olarak Oda seçimine ilginin yüksek olmasından mutluluk duydum. Şahsım için büyük onur olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığım döneminde ortak akıla, önerilere açık ve katılımcı anlayışla her ortamda odamızı layıkıyla temsil etme gayreti içerisinde oldum. Umuyorum ve diliyorum ki kazanan üyelerimiz, kazanan Muğla iş dünyası ve kazanan Odamız olur. Odamız seçimine katılmak isteyip te seçime katılamayan değerli üyelerimize, özveriyle seçimde üyelerimize yardımcı olan kıymetli personelimize, seçimin en iyi şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm kamu görevlilerimize ve bu seçim sürecinin tüm kamuoyu ile paylaşılmasına aracı olan kıymetli basın mensuplarımıza  teşekkürlerimizi iletiyorum.  Son derece seviyeli geçen seçim sürecine katkı veren “YENİ MUĞLA HİKAYESİ” olarak çıktığımız yolda 29 günde şahsıma inanıp, güvenerek destek olan ekibime ayrı ayrı minnetarlığımı ifade etmek istiyorum. Yeni oluşacak Meclis ve Yönetim Kurulunun, İş dünyamıza ve Muğla’mıza güzel hizmetler ile üyelerimize katkıda bulunmaları dileğiyle kendilerine başarılar diliyorum".

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