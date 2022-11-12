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Mutlu Evlilik Akademisi kapılarını açtı

GÜNDEM 12.11.2022, 10:45
Mutlu Evlilik Akademisi kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezince 7’ncisi düzenlenen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Mutlu Evlilik Akademisi ilk hafta eğitimlerini tamamladı. Eğitimlere katılan vatandaşlar, akademiyi çok faydalı bulduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Belediyecilik hizmetlerini etkin bir şekilde Kayserililere ulaştırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sosyal ve kültürel etkinliklerde aileyi ilk sıraya koyan hizmet anlayışı doğrultusunda aile kurumunun en sağlıklı şekilde kurulmasına katkı sunmayı amaçlayan Mutlu Evlilik Akademisi’nin 7’ncisini gerçekleştirdi.

Toplumun temel yapı taşı olarak bilinen aile kurumunun bilinçli ve sağlam temeller üzerine kurulması yönünde, evlenecek çiftlere ve evlilik hayali kuran bireylere destek sağlayan ve 7’ncisi 5 Kasım Cumartesi günü başlayan Mutlu Evlilik Akademisi’nde birinci hafta geride kaldı.

Mutlu Evlilik Akademisi’nin ilk haftasında Dr. Zekeriya Temircan, ‘Kendini Tanıma Becerileri’ ve ‘Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim’ konularında konferans verdi. 

EVLİLİK AKADEMİSİNE KURSİYERLERDEN TAM NOT

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından yoğun talep üzerine 7’ncisi düzenlenen Mutlu Evlilik Akademisi, katılımcılardan da tam not aldı. 

Mutlu Evlilik Akademisi kursiyerlerinden Halil Tuzer, eğitimlere eşi ile birlikte katıldığını belirterek, “İyi ki de gelmişim. Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuda teşekkür ediyorum. Kesinlikle evli veya bekâr yaş hiç önemli değil, kesinlikle gelmesini tavsiye ediyorum. Evli olanların özellikle gelmesini isterim çünkü takıntılar oluyor, eğitimin çok faydası oluyor. İyi ki de var” dedi.

Eğitimlere arkadaşı ile birlikte katıldığını ifade eden Sinem Kılıçaslan ise “Çok güzel bir deneyimdi benim için. Zekeriya hocamıza çok teşekkür ederim. Kafamdaki pek çok soru işaretine cevap buldum diyebilirim. Sağlıklı bir toplum için sağlıklı bireyler için bu tip eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle günümüzde boşanmaların artması gibi durumlar için bu tip eğitimlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

KATILIMCILARDAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Mutlu Evlilik Akademisi eğitimlerine katılanlardan Ceren Özdemir de KAYMEK’i bildiğini ve kurslarına katıldığını ifade ederek, “Hepimiz bir gün evleneceğiz ve bunun sağlıklı ve doğru seçimler çerçevesinde olması gerekiyor ki karşılıklı, huzurlu bir ilişki olsun. Öğreneceğimiz çok şey var, katılıma devam edeceğim. Herkesin bu tarz seminerlere katılması huzurlu bir hayat açısından çok önemli ve kesinlikle katılmalılar. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Memduh Büyükkılıç Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eğitimin çok güzel olduğunu dile getiren Aile Danışmanı Handan Tekerli ise “Eğitimin doktor öğretim üyesi tarafından yapılması da çok güzeldi. İnteraktif olması da çok keyifliydi. Biz de katılabildik, sorularımızı rahatça sorabildik. Huzur Çınarı’na çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki projeleri de merakla bekliyorum. İmkânı olanların kesinlikle eğitimlere katılmasını tavsiye ediyorum, gerçekten çok keyifliydi” ifadelerini kullandı. 

UZMANLARDAN SEMİNERLER

Birinci hafta eğitimlerinin tamamlandığı 7’nci Mutlu Evlilik Akademisi’nin 3 hafta daha eğitimleri sürecek. Alanın uzmanları tarafından verilecek eğitimlerle devam edecek akademinin 2’nci hafta eğitimlerinde Klinik Psikolog İzzet Özer, ‘Birlikte Karar Verme ve Hareket Etme Becerisi’, 3’üncü hafta eğitimlerinde ERÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mustafa Atak ‘Çalışma ve Problem Çözme Becerisi’ ve ‘Öfke Kontrolü’ konularında eğitim verecekken, 4’üncü hafta eğitimlerinde ise ADRB İl Koordinatörü ‘Dinimizde Evlilik Kurumu’ konusunda kursiyerlere eğitim verecek.

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