MUSYANDER seslendi: Köy yolunu yapmadan oy istemeyin

Bingöl merkeze bağlı Yamaç Köy yolu, yaklaşık 3 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Söz konusu yolda ilgili kurumlarca incelemeler yapılırken MUSYANDER ve köy sakinleri de yolun kış ayları gelmeden yapılması talep ediyor.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Birçok köy yolunun söz konusu Yamaç Köy yolundan faydalandığını belirten MUSYANDER, öğrenci ve hastaların da sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Köy sakinleri adına açıklama yapan Bingöl Yamaç Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (MUSYANDER) Başkanı Alaattin Elaltunkara, bölgedeki köylerin yıllardır heyelan nedeniyle sıkıntı çektiğini aktardı.

Başkan Elaltunkara, Yamaç köy yolunu kullanan birçok köy olduğuna dikkati çekerek, "Bu köylerimizde yaşayan ve ikamet eden köylülerimiz, yıllardan beri bu yol sorununu yaşamaktadırlar. Sürekli heyelanlar sonucu çöken yolumuz, artık geçici onarımlara da dayanamaz oldu. Bu geçici çözümlerin hiçbir fayda vermediği görülmüştür. Konuya ilişkin Bingöl’deki kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasilerimize ve ilgili tüm makamlara başvurular yapılmıştır. Şu an burada ciddi bir ulaşım sorunu yaşanmaktadır. 9 kilometre olan yol, heyelan sebebiyle dolaylı yollardan yaklaşık 20 kilometreye çıkmaktadır. Bu yöredeki tüm köylere maddi anlamda bir külfet getirmektedir. Köy yolumuzun sağlıklı olmaması ve mesafenin uzaması nedeniyle okula giden öğrencilerimiz ve hastalarımız sıkıntı yaşamaktadırlar. Toplanmamızın nedeni, başta da belirttiğimiz gibi sesimizi yetkililere duyurmak ve Yamaç Köy yolunun kış mevsimine girmeden acilen çözüme kavuşturulmasını sağlamaktır” diye konuştu.

“Seçim dönemlerinde oy isteyen siyasilerin seçim sonrası köyleri unuttuğunu öne süren Alattin Elaltunkara, "4 yıldır yılan hikayesine dönen yamaç göletinin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Yamaç köy yolunu çözüme kavuşturmadan köylerimize gelip oy istemeyin. Öncelikle köy yolumuzu inşa edin, köylülerimizin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırın. Artık yeter. Yamaç köyü yolu ve göleti yapılsın" şeklinde çağrı yaptı.