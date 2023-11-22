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Müşterinin cebinde yangın var! Esnaf fiyatlardan şikayetçi değil...

GÜNDEM 22.11.2023, 09:41
Müşterinin cebinde yangın var! Esnaf fiyatlardan şikayetçi değil...

Yıl sonunun yaklaşması ve geçtiğimiz süreçte birçok ürüne art arda zam gelmesiyle birlikte vatandaşın cebindeki para da iyice eridi. Çarşı ve pazarda gönüllerince alışveriş yapamayan vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Esnaf ise birçok üründe fiyatların normal, hatta düşük olduğunu düşünüyor.Emirhan AKGÜL - Duygu TAŞKIRAN - Sergen DURAK - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Mevsimsel geçiş döneminde çarşı ve pazarda fiyatlar sık sık yükseliyor. Yükselen fiyatların karşısında ise vatandaşın cebindeki para gün geçtikçe eriyor. Maaşlara yılda iki kez fakat ürünlere hemen hemen her hafta veya her ay gelen zamlar, vatandaşların bazı ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kalmalarına sebep oluyor.

Herkes Duysun ekibi, çarşı-pazar gezerek esnafa piyasaya ilişkin güncel durum hakkındaki düşüncelerini sordu.

Bazı esnaflar fiyatların normal, hatta uygun olduğunu savunurken vatandaşlar ise gönüllerince alışveriş yapamamaktan yakınıyor.

Pazarda satışı gerçekleştirilen sebze ve meyve fiyatlarının düşük olduğunu savunan esnaf, vatandaşları alışverişe çağırırken, havaların soğumasına rağmen fiyatların normal olduğunu da belirtmeyi unutmadı.

Pazar fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen bir esnaf ise vatandaşın bu durumdan şikayetçi olduğunu ancak bu durumun sebebinin de serbest piyasa olduğunu belirtti.

"HAVANIN AKIBETİNE GÖRE FİYATLARDA DEĞİŞİM OLABİLİR"

Geçtiğimiz aylara göre havaların soğumasına rağmen fiyatların normal seyrettiğini ifade eden bir başka esnaf, "Havanın akıbetine göre fiyatlarda değişim olabilir. Serbest piyasa olduğu için çürüyen ürünler oluyor veya aldığımızda ürünler bozuk çıkıyor, bu duruma herhangi bir düzenleme ancak tarlada gelebilir." dedi.

"YÜKSEK FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ"

Meyve-sebze fiyatlarının özellikle pazarlarda çok uygun olduğunu dile getiren esnaflardan biri, "Ürünleri gerçekten uyguna satıyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz, gelip meyve-sebze satın alsınlar. Biz yüksek fiyatlardan şikayetçi değiliz. Onlar şikayet ediyor ama olsun, biz memnunuz." diye konuştu.

MANDALİNA 10, ELMA 15, KİVİ 15 TL

Sebze ve meyve fiyatlarının şu an iç piyasada düşük olduğunu söyleyen bir başka esnaf, "Havaların soğuk olmasından dolayı fiyatlar böyle. Mandalina 10, elma 15, kivi 15 TL. Boyuna ve ebatına göre fiyatlar da değişiyor elbette." dedi.

Pazar fiyatlarının biraz pahalı olduğunu söyleyen esnaflardan biri de pahalılığın biraz havalardan kaynaklandığını ve insanların alım gücü doğrultusunda yine de alışveriş yaptıklarını kaydetti.

FİYATLAR GÜNLÜK VE HAFTALIK OLARAK SÜREKLİ DEĞİŞEBİLİR

Kış sezonuna girildiği için fiyatların günlük ve haftalık olarak sürekli değişim gösterebileceğini ifade eden bir başka esnaf, "Kış ürünlerine göre yine piyasa ucuz başladı. Bazı ürünlerde farklılık görülüyor ama bu farklılık güzel yönde bir farklılık." şeklinde konuştu.

"SATIŞLARIMIZ CİDDİ ORANDA AZALDI"

Pazarın pahalı olduğunu, milletin de alım gücünün düşük olduğunu söyleyen bir esnaf, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bizim sektörümüz, resmen küçük altınla yarış yapıyoruz. Peynir her geçen gün zamlanıyor. Satışlarımız ciddi oranda azaldı. Müşterinin de alım gücü düştü. Devletimize söylüyoruz, lütfen bunun önüne geçsinler. Satış yapmak evet çok güzel bir şey ama satamadığımız zaman da akşama kadar burada bekliyoruz."

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