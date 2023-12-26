Son Dakika

Mustafakemalpaşalılar Belediye Başkanı’ndan memnun mu?

GÜNDEM 26.12.2023, 10:41
Mustafakemalpaşalılar Belediye Başkanı’ndan memnun mu?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokaklarının nabzını tutan Herkes Duysun ekibi ilçe halkına mikrofon uzattı. Vatandaşlar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve hizmetlerinden ne derece memnun olduğunu da dile getirdi.Esmanur GÜLBAHAR - Ömer DEMİR - Sergen DURAK - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Bursa'nın 100 bini aşkın nüfusu bulunan ilçelerden biri olan Mustafakemalpaşa hem tarihi yapıları hem de turistik alanları ile yılın her döneminde turist çekebiliyor. 

Mustafakemalpaşa'da yer alan şelale ve tarihi alanlar genellikle yılın sıcak zamanlarında gezilirken, ilçede yer alan Tümbüldek Kaplıcası, kış aylarında çokça ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Peki vatandaşlar, bu kadar güzelliği içinde barındıran Mustafakemalpaşa’nın belediye başkanından memnun mu?

“GELEN, GİDENİ ARATIR”

Bazı vatandaşlar başkandan memnun olduklarını belirterek, “Memnunuz. Bu başkandan iyisi mi gelecek? Hangi belediye başkanı gelirse gelsin aynısını yapacak. Gelen gideni aratır. Ben 50 senelik dolmuşçuyum, bir tek yolların temizlenmesini istiyorum. Bu kişiler Mustafakemalpaşa’ya baba ve oğul hizmet eden insanlardır. 50-60 sene hizmet etti. Her işimizi görüyor. Allah razı olsun ama biraz harçlık istiyorum, bunun için başvuruyorum ama bir yerden yardım çıkmıyor.” ifadelerini kullandılar.

“DENETİM YOK, EN BÜYÜK HATA BUDUR”

Birçok vatandaş Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’dan memnun olmadıklarınıı dile getirerek şu ifadeleri kullandılar:

“Hamidiye Mahallesi’nin yolları köstebek yolu gibi… Bir yağmur yağıyor ve ördekler yüzüyor, rögarlar kapalı, bakım yok. Denetim yok, en büyük hatası budur. Hiçbir şey denetlenmiyor. Yeni yapılan hastane var ama dökülüyor. İşçiler, çalışanlar herkes bildiği gibi oynuyor. Burada belediyenin suçu var, denetlemiyorlar. Niye denetlenmiyor? Ben onu anlamıyorum. Bu sorumsuzluktur. Tepecik yolu çok bozuk durumdadır. Doğal gaz geçtiği için yollar hep kazıldı ve çamurdan yürüyemiyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 16
18. Altay 17 11
19. Giresunspor 17 9
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 18 22
11. Wolves 18 22
12. Bournemouth 17 22
13. Fulham 18 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5