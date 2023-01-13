Mustafakemalpaşa'da 'enerji verimliliği'ni unutmadı

Yaşamın önemli unsurlarından biri olan enerji’nin önemi hakkında, ilçeyi her fırsatta bilinçlendirerek, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ilk kuran belediyeler arasında yer alan Mustafakemalpaşa Belediyesi, 9- 15 Ocak Enerji Verimliliği Haftası’nı unutmadı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından ilk kez kutlanan Enerji Verimliliği haftası etkinlikleri kapsamında Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin enerji verimliliği çalışmaları izletildi. Bursa Valiliği İl Enerji Yöneticisi Levent Yazıcı tarafından Enerji Verimliliği sunumu gerçekleştirildi.

Mustafakemalpaşa’nın yenilenebilir enerji kaynağı olan ve Bursa ilçeleri arasında 3. Olarak kurulan 20 bin metrekarelik alanda kurulu olan Güneş Enerji Santrali (GES), ilçedeki kamu kurum kuruluş temsilcilerine anlatıldı. Santralin faydaları, belediyeye ekonomik ve çevresel kazanımları hakkında bilgi verildi. Güneş Enerjisi gücünü en fazla arttıran 9. Ülke olurken, Mustafakemalpaşa 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, Güneş Enerji Santrali Projesi ile Aralık 2021 yılından bu ayana 644 Ton Co2 salınımı önlenirken, 88500 adet ağaç kesiminin önüne geçildi.

‘’Yalnızca insanların günlük hayatının işleyişi değil, yeryüzündeki doğal yaşamın işleyişi de tümüyle enerjiye dayanır.’’ ifadelerine yer veren Başkan Kanar, ilçedeki çocukların küçük yaşta enerji tasarrufu kullanımı öğrenmeleri ve aileleriyle uygulayabilecekleri atölye çalışmaları gerçekleştirerek, enerji verimliliği konusunda 7’den 70’e tüm halkı bilinçlendiriyor.

Enerji kayıp kaçak oranını engellemek enerji verimliliği desteklemek için Mustafakemalpaşa Belediyesi öncülüğünde, Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen kurslara katılan kursiyerlere Kurs Bitirme Belgeleri öğrencilere verilirken, ilkokul öğrencilerine özel enerji verimliliği atölyeleri yapılırken, öğrenciler rüzgâr türbini modellemesi yaptırılarak, enerji’nin önemi anlatıldı.

Enerji Verimliliği Haftası’nda konuşma yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’ilçemizin parlayan yıldızı Güneş Enerji Sistemi’miz GES ürettiği enerji sayesinde yüzlerce hanenin elektriğini karşılayabiliyor. Bursa’nın güneş alma süresi yüksek olan ilçelerinden biri olan Mustafakemalpaşa’mızın kıymetli evlatlarını da bilinçle yetiştirmeye çalışıyoruz. Kurmuş olduğumuz atölyeler ve çalışmalar ile öğrencilerimizi ve ailelerini bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Doğal kaynakların hızlı tükenmesi, çevrenin daha çok kirlenmesine yol açar.’’ İfadelerini kullandı.