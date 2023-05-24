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Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde rapor skandalı!

GÜNDEM 24.05.2023, 14:40
Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde rapor skandalı!

Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi, 2022 yılına ait 5 sayfalık denetleme raporunun sümenaltı edilmesi skandalıyla çalkalanıyor. Belediyenin zarara uğratılmasıyla ilgili rapor skandalı, İYİ Parti Belediye Meclisi Denetleme Komisyonu Üyesi Derya Deniz Kanar’ın, savcılığa başvurmasıyla ortaya çıktı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi Denetleme Komisyonu Üyesi Derya Deniz Kanar, belediye kaynaklarının usulsüz harcandığını ve kamunun zarara uğratıldığını kapsayan 5 sayfalık raporunun, sümenaltı edildiğini belirterek, İlçe Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Konu ile ilgili suç duyurusunda; itiraz şerhli 5 sayfalık denetleme raporunun, Komisyon Başkanı Metin Pehlivan tarafından bilinçli olarak ortadan kaldırılıp işleme konulmadığı belirtilirken, raporun Pehlivan’a teslim edildiğine, meclis üyelerinin de tanıklık ettiklerine vurgu yapıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın da, bilgisi dahilinde geliştiği, ancak göz yumduğunun ileri sürüldüğü denetleme raporu skandalıyla ilgili olarak, Derya Deniz Kanar’ın yaptığı suç duyurusunda aynen şu ifadelere yer verildi: “2019 yılından beri Mustafakemalpaşa Belediye Meclis Üyesiyim. Aynı zamanda Meclis Denetleme Komisyonu Üyesiyim. 2022 yılına ait Belediye gider raporu hazırlamamız tarafımızdan istendi. Yaptığımız denetlemenin ardından komisyon raporuna 5 saydan oluşan, muhalefet şerhimin bulunduğu ilave rapor ekledim. Hazırlamış olduğum bu 5 sayfalık raporu Denetim Komisyonu Başkanı Metin Pehlivan’a, komisyonun huzurunda 24-03-2023 tarihinde teslim ettim. Usullere göre hazırlanan raporun, eksiksiz olarak Nisan ayında belediye meclisine sunulması gerekirken, meclisin Nisan ayı toplantısında, ek raporum ilave edilmeksizin, sadece iki sayfalık denetim raporu dağıtımının yapıldığını gördüm. Başlangıçta sehven bir hata yapıldığını düşünerek ek raporumun da asıl rapora eklenmesini ve grup sözcüleri ile başkanlık makamına teslim edilmesini, mayıs ayı Belediye Meclisi toplantısında sözlü olarak beyan etmeme rağmen talebim karşılık bulmadı. 5 sayfalık hazırladığım raporumda, kamu kaynaklarının gereksiz yere harcandığını ve belediyenin, dolayısıyla kamunun zarara uğratıldığını tespit ettim. Dosyaya hem 2 sayfalık belediye meclis denetim raporunun suretini, hem de beş sayfalık denetleme raporumu sunuyorum. Yapılacak olan araştırma ve soruşturma neticesinde tespit edilecek tüm sorumlulardan şikayetçiyim.”

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