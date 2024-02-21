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Mustafa Yalçın: "Tarlada izimiz var"

GÜNDEM 21.02.2024, 12:03
Mustafa Yalçın: "Tarlada izimiz var"

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesisler için seri açılışlar başladı. Bunların ilki olan Yamaçlı Sosyal Tesisi açılış töreninde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Çok şükür tarlada izimiz var.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Yamaçlı Mahallesinde düzenlenen tören alanında çiçeklerle ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Törenin açılışında konuşan Yamaçlı Mahalle Muhtarı Serdar Özcan, “Başkanımı ne kadar övsem azdır. Başkanım mahallemize çok sayıda destekte bulundu. Başkanım mahallemize sosyal tesisimizi kazandırdı, imam evini kazandırdı, camimizin ve Kur’an kursumuzun çatısı, köy konağımızın çatısı, okulumuzun çatısı yapıp lavabolarını yenileyerek okulumuzu boyattı. Mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“KIRSALA YAPTIKLARIMIZI HERKES BİLİYOR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, sözlerine “Kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez” diyerek başlarken, “Benim Kayseri’de 30 yıldır yaptığım belediyecilikte bilhassa kırsaldaki emeğimin özeti. Büyükşehir Belediye Kanunu çıkıp da köylerimizin adı mahalle olarak düzenlendiğinde otobüsten eğitime kadar birçok konuyu ele aldık. Ardından kanalizasyonu, interneti, telefonu ve okuluydu derken elhamdülillah emeğimiz var. Çok şükür tarlarda izimiz var. Ama öncelikle Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz güçlü ve kuvvetli. Bunu da buralara hizmet ederek sizlere göstermemiz lazım. Kırsala yaptıklarımızı anlatmaya gerek yok herkes biliyor. Sadece Yamaçlı’da yaptıklarımızı anlatmamız gerekmez siz zaten buradasınız.” dedi.

RAKİPLERE ÇAĞRI

Sosyal tesisin iyi günde ve kötü günde bir araya gelmek için her zaman gerekli olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “Parantez içinde şunu söyleyeyim. Seçim dönemindeyiz. Diğer partilerin adayları mahallede bir araya gelecek, konuşacak mekan arıyorlar. Buyursunlar buraya gelsinler. Herkes konuşsun. Demokrasi herkes için geçerli. Birbirimize saygı ve sevgiyle ben daha iyi yaparım der anlatabilir.” diyerek centilmenlik örneği gösterdi.

Başkan Yalçın, 5 yıllık dönemde salgın ve deprem felaketlerini başarıyla atlattıklarını ifade ederek, “Allah’ın izniyle bu sefer korona ve deprem olmaz sizleri daha çok kucaklarız. Bu nedenle yeni meclis üyelerimizle başta Yamaçlı olmak üzere bütün kırsala daha fazla kucak açacağımızı bildiriyor, bizimle bu güzel günü paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK TESİS”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, 3 yıldan bu yana ilçede görev yaptığını belirterek, “Bu süreçte belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları gerek görerek gerekse açılışlarına katılmak için defalarca mahallelerimize gittik tabloyu gördük. Gerçekten köylerimizde muhteşem bir tablo var. Sayın başkanımıza, meclis üyelerimize, belediye personelimize teşekkür borcumuz var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her mahallede muhteşem örnekler gördük. Bu örnekler sadece Kayseri’ye değil ülkemize, diğer ilçelerimize ve köylerimize güzel örnekler. Buradaki sosyal tesisimiz gerçekten muhteşem olmuş. Yamaçlı Mahallemize yakışan, tüm insanlarımızın üzüntülü ve sevinçli günlerinde bir araya gelip her türlü faaliyetlerini yapabilecekleri muhteşem bir tesis olmuş. Örnek bir tesis.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kaymakam Yaşar Dönmez’e plaket takdim etti.

Daha sonra tesis, dualar eşliğinde kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, tesisi inceledikten sonra vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

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