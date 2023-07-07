Son Dakika

Mustafa Yalçın muhtarlarla buluştu

GÜNDEM 07.07.2023, 07:15
Mustafa Yalçın muhtarlarla buluştu

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlarla yapılan 40. toplantıda “İhtiyaç denildiğinde her yerde varız.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi. Mevlana Sosyal Tesisindeki toplantıda konuşan Başkan Yalçın, 40 kez buluşmanın bereketini yaşadıklarını belirterek, “Yarım işlerimizi de tamamlayıp acil yapılması gereken işlere de inşallah yetişeceğimizi düşünüyoruz. Bilhassa kırsal mahallelerimize hizmet etme keyfini aldığımızı, gayretini hissettiğimizi, yapabileceklerimizi yaptığımızı vatandaşlarımız da anlamış durumda. Niyetimiz halis. Muhtarın niyeti iyi, başkanın niyeti iyi, kaymakamımızın niyeti iyi denirse mesele kendiliğinden çözülür.” diye konuştu.

KIRSALA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Konuşmasında kırsala yapılan hizmetleri özetleyen Başkan Yalçın, “Traktör arkası ilaçlama aparatı ile çayır biçme makinesinden taş toplama ve kompost karıştırma makinesine kadar 40 aracı kırsalın hizmetine sunduk. Bunlara ilave olarak tarım ilaçlama dronu da olacak. Hasadın anlamlı şekilde olmasını amaçlıyoruz. Bu güzel bir şey, olur. Ekinleri çiğnemeden yapılması bizim için de avantajlı ülkemiz için de milli gelirin heba olmaması demek. Zamandan, yakıttan tasarruf sağlayacaktır. Tarımsal kalkınma yolunda ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdi 8. sınıf ve lise öğrencilerine yönelik drone kursu da başlattık.” şeklinde konuştu.

“YALÇIN BAŞKAN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, Talas olarak Mustafa Yalçın gibi bir belediye başkanına sahip olunması nedeniyle şanslı olduklarını ifade ederek, “Biz de sizler gibi değerli muhtarlarımız olduğu için şanslıyız. Türkiye’nin şehirleşme yönünden en iyi ilinde yaşıyoruz. Şu anda Kayseri bir numara. Böylesine güzel bir şehirde rahat, huzurlu ve mutlu yaşıyorsak bunu birilerine borçluyuz. O yüzden Mehmet Özhaseki bakanımıza ve Mustafa Yalçın başkanımıza teşekkür ederiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhtarlar da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederken, kısa süre önce hizmete giren Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’ndan dolayı bir kez daha teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından bu ay doğan muhtarların doğum günleri pasta kesilerek kutlandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25