Mustafa Yalçın mekik dokuyor

Kayseri Talas Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren yürüttüğü çalışmalar ile deprem mağdurlarının yanında olmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Depremin ardından iki kez Kahramanmaraş’a giderek arama kurtarma çalışmalarını takip eden ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in görevlendirmesi üzerine bölgedeki araç gereç, personel ve iş makinelerinin koordinasyonunu sağlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta da bir yandan yardım kampanyası ile bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederken bir yandan da Kayseri’ye yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Talas’ta bulunan KYK yurtlarına ve Gençlik Merkezi’ne yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden Başkan Yalçın, hem moral verdi hem de her türlü yardıma hazır oldukları mesajını verdi.

Çocuklarla da özel olarak ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Başkan Yalçın, “Farklı deprem bölgelerinden gelen kardeşlerimizi ilçemizdeki yurtlarda misafir ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak onları rahat ettirmek en birinci görevimiz” açıklamasında bulundu.