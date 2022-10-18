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Mustafa Yalçın'dan Muhtarlar Günü mesajı
GÜNDEM 18.10.2022, 16:37
Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Mesajında muhtarların yerel yönetimlerin en yakın paydaşları olduğuna dikkat çeken Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Muhtarlarımız, bizim mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımız. Vatandaşla belediye arasındaki köprümüz. Onlarla birlikte mahallelerimize en isabetli, en gerekli hizmet ve yatırımları ulaştırma imkânı buluyoruz. Bu vesile ile başta Talasımızın mahalle muhtarları olmak üzere tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.
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