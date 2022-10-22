Mustafa Yalçın'dan Fincancı'ya tepki

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı sert bir dille eleştirerek, “Yaptığı vatan hainliğidir.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, terör örgütü PKK’ya yakın bir televizyonda Mehmetçik’in kimyasal silah kullandığı yönünde skandal ifadeler kullanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın haddini bilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Yalçın, “Bizim peygamber ocağı diye bildiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize laf söylemeye çalışıyor. Öyle bir haddi yok. Onun ve birilerinin ordumuz üzerinde hesabı olabilir. Güvenlik kuvvetlerimiz her zaman dünyanın en şerefli ve merhametli güvenlik güçleridir. Devletimiz gerekirse kudret elini gerekirse şefkat elini kaldırır. Fincancı, incelemesinde kimyasal silah gördüğünü söylüyor. Kendisi de bunun doğru olmadığını biliyor. Uluslararası anlaşmalara bağlı şekilde terörle mücadele edildiğini zaten devletin her kademesi açıkladı. Bu iftiranın doğru olmadığını kendileri de biliyor. Silahlı kuvvetlerimizin çalışmalarını akamete uğratmayı görev sayanlar şimdi üstüne vazife olmayan konularda ahkâm kesmeye çalışıyor.” dedi.

“TERÖRE KARŞI DEVLETİMİN YANINDAYIM”

Kendisinin Van’da 2 yıl görev yaptığını belirten Başkan Yalçın, “Ben terörün içinde görev yapmış biri olarak terör seviciliğinde ısrar edenlere karşı devletimin ve askerimin yanında olduğunu bildiriyorum. 950 civarı köy ve mezranın bulunduğu Van’da görev yapan, teröristlerin mazlum halka yaptığı işkenceleri gören birisi olarak devletimin yanında olduğumu söylemeyi vazife biliyorum. Orada halka açık bir iftar programında bizzat terör saldırısına şahit olduk. Roketatarlar üzerimizde patladı. Bu alçaklara destek çıkmak, devlete karşı çıkmak demektir.” diye konuştu.

“VATAN HAİNLİĞİ YAPIYOR”

Küstah açıklamayı kabul edilemez olarak nitelen Başkan Yalçın, “Fincancı kendisi terörist olabilir, terörist sevici olabilir ki son derece sicili kabarık. Sosyal medyasında bile bunu bir övünç vesilesi gibi ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ diyebilen birisi. Vatan haini. Bu memleketin parasıyla okumuş, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bu kadın vatan hainliği yapıyor. Bundan daha iyi vatan hainliği olamaz. Çok net. Bu bakımdan kendisini kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın sözlerini “Askerimizi bağrıma basıyor, yüce Türk Milletinin komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından günümüze kadar geçmiş bütün ordu mensuplarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.” şeklinde tamamladı.