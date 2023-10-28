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Mustafa Yalçın'dan 100'üncü yıl mesajı

GÜNDEM 28.10.2023, 07:30
Mustafa Yalçın'dan 100'üncü yıl mesajı

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet’in ilanının 100. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın mesajında, Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı’nda verdiği kutsal mücadeleyi cumhuriyet ile taçlandırmasının bir asrı doldurduğunu kaydederek bu coşkuyu Talas’ta özel programlarla kutladıklarını ifade etti.

Başkan Yalçın, mesajında Türk Milleti'nin zaferlerle dolu şanlı bir tarihe sahip olduğuna dikkat çekerek, "Egemenliğin millete ait olduğunun göstergesi olan Cumhuriyet, zorlu ve çetin geçen milli mücadelenin ardından elde edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla milletimiz bağımsızlığına kavuşmuş, karakterine en uygun idare şekli olan Cumhuriyet’e 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir. Bu yıl 100. Yılın coşkusunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

FESTİVAL TALAS’TA DEV TÜRK BAYRAĞI

Başkan Yalçın, mesajının son bölümünde Festival Talas 100. Yıl Etkinliklerine dikkat çekerek, üç gün boyunca ilçede Türk Bayrağı dağıtıldığını ve bütün cadde ve kavşakların Türk Bayrakları ile donatıldığını hatırlattı. Başkan Yalçın, pazar günü saat 20.00’de Yamaç Paraşütü İniş Alanında gerçekleştirilecek dünyanın en büyük Türk Bayrağı açma programına bütün Kayserilileri davet etti. 

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