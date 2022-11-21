Son Dakika

Mustafa Yalçın'a hizmet övgüsü

GÜNDEM 21.11.2022, 09:45
Mustafa Yalçın'a hizmet övgüsü

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Talas Belediyesinin çalışmalarından övgüyle bahsederek, “Sayın Belediye Başkanımız, Talas’a değer katmış” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
“2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 20’ye yakın milletvekiliyle Kayseri’de bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Talas’ta belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İlk olarak Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla buluşan Milletvekili Açıkgöz, daha sonra Talas Belediyesi’ne geçti.

“TALAS BÜYÜMÜŞ YAŞANILACAK YER OLMUŞ”

Buradaki toplantıda yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler alan Açıkgöz, yaptığı açıklamada 2023’e giden yolda hep birlikte çalıştıklarını belirterek, “Sayın Başkanımızın yaptığı sunumdan çok mutlu olduk. Sunumda gerek altyapı gerekse diğer çalışmaların çok güzel olduğunu gördük ama bir şey dikkatimi çekti. Başkanımızın sosyal belediyecilikle ilgili çalışmaları anlatırken ses tonundaki heyecanının arttığını hissettim. Her bir garibana yetime veya vatandaşımıza temas eden bir yaklaşım içerisinde. Sayın cumhurbaşkanımızın da bahsettiği sosyal belediyecilik işte bu.” diye konuştu.

ŞEFFAF ODA’YA AYRI PARANTEZ

Konuşmasında Şeffaf Oda’yı da değerlendiren Açıkgöz, “Şeffaf Oda gibi bir çalışma çok güzel bir örnek. Daha birçok çalışmaları gördük. Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum. Talasımıza değer katmış. Talas, büyümüş, yaşanılacak bir yer olmuş. Sosyal belediyecilikte çok güzel örnek olmuş. Başkanımızın bunları yaparken bütün teşkilatla yaptığını söylemesi gerçekten çok hoş. Geldik gördük çok beğendik. Çok mutlu olduk. Bütçeyi doğru kullanması, kaynakları doğru kullanması, hayırseverlerle işbirliği içerisinde olması, sosyal belediyecilik, şeffaf belediyecilik, daha birçok konudaki çalışmaları için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün teşkilatın her kademesinde görev almış önemli bir isim olduğunu belirterek, “Biz kendisinden çok istifade ettik. Allah razı olsun. Orta Anadolu milletvekili olarak çalıştı. Bugün de burada bizleri dinledi. Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Bandırmaspor 13 18
11. Adanaspor 14 17
12. Göztepe 13 17
13. Tuzlaspor 13 15
14. Altay 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4