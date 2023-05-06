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Mustafa Varank 'Uyumayan' gençlerle buluştu

GÜNDEM 06.05.2023, 13:39
Mustafa Varank 'Uyumayan' gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde Yıldırımlı gençlerle bir araya geldiBURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu "Gençlerle Söyleşi" programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımları ile Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı ve Bursa Milletvekili Adayı Ömer Faruk Temiztürk, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Değirmen Gençlik İyilik Hareketi gönüllüleri, BTÜ TEKNOFEST takımları ve gençler katıldı.

GENÇLİĞE YATIRIM

Bursa’nın gözdesi ve Türkiye’nin ilk plastiksiz kütüphanesi olan ‘Uyumayan Kütüphane’de gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye yüzyılını gençlerimiz kuracaklar. Gençlerimizin nice başarılar yakaladığını biz önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bizim gençlerimiz kabiliyetli, cesur, başarılı. Tüm dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını üreten BAYKAR firmasının yaş ortalaması 28. Bunu başaran gençlerimiz daha birçok başarılar elde edecek. Türkiye’nin otomobili TOGG ile gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 60 yıllık özlemi hemşehrilerimiz ile buluşturmak bizi mutlu ediyor. Biz şunu biliyoruz ki bugün Türkiye’nin otomobilini elektrikli yaptık. Bizim genç arkadaşlarımız onun hidrojenlisini yapacaklar. Şu anda Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu 'İmece'yi uzaya fırlattık. İnanıyorum ki, gençlerimiz insanlı uzay görevlerini gerçekleştirecek o uzay araçlarını tasarlayıp üreten bireyler olacak. Gençlerimize yatırım yapmaya, desteklemeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki onlarla Türkiye’nin başarı hikâyelerini birlikte yazacağız. Gençlerimizin başarılarıyla Türkiye tarih yazacak” dedi. Uyumayan Kütüphane muhteşem bir eser. Gençlerimizin vakit geçirirken kendilerini geliştirebileceği bu mekanı belediyemiz en güzel imkanlarla hizmete açtı. Bu vizyoner eseri hayata geçirdiği için Yıldırım Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

‘HİZMETTE ÖNCELİK GENÇLERİNDİR’

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Hizmette Öncelik Gençlerindir’ şiarıyla eğitimden iş hayatına, kültür sanattan spora hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Hizmet anlayışlarının merkezinde gençlerin bulunduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Gelecek nesillerimizi ihya edecek projeleri hayata geçiriyoruz. Yıldırım’da ilk 7-24 açık olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz ilçemizin büyük bir ihtiyacına cevap verdi. Açıldığı günden bu yana Yıldırım’ın eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk kazandırdı. 20 bini aşkın eseri bünyesinde barındıran Uyumayan Kütüphanemiz, 300 kişilik kütüphane alanı, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, kafeterya, dinlenme alanları, özel ikramları ve kolay lokasyonu ile yalnızca Yıldırımlı gençlere değil tüm Bursalı gençlere hizmet veriyor” dedi.

Gençlere yönelik projelere öncelik gösterdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz yapılmadan önce bu mekân toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak haftada 1 saat kullanılan bu ortamı 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek yer haline getirdik. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz ile bu bağlamda amacımıza ulaştık. Hâl böyle iken gençlerimizden gelen talebin fazla olması bizleri ilçeye yeni kütüphaneler kazandırmak için harekete geçirdi. Barış Manço Kültür Merkezi’nin üst katını kütüphaneye dönüştürüp ilçenin 2’nci Uyumayan kütüphanesini hizmete aldık. Kütüphanelerimizde 600 bini aşkın gencimizi ağırladık. Yeni konsept kütüphaneleri ilçemize kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Yıldırım’ın geleceği için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a bizlere ve gençlerimize olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Program gençlere çelik matara ve çorba ikramıyla sona erdi. 

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