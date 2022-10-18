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Mustafa Varank'tan Nevşehir Belediyesi'ne ziyaret

GÜNDEM 18.10.2022, 08:00
Mustafa Varank'tan Nevşehir Belediyesi'ne ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" için Nevşehir’e gelen Bakan Varan, katıldığı temel atma ve toplu açılış töreninin ardından Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Varank, başkanlık binası girişinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcıları tarafından karşılandı.

Ziyarette; Başkan Savran’dan Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin bilgiler alan Varank’a ziyarette, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da eşlik etti.

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