Mustafa Varank'tan Nevşehir Belediyesi'ne ziyaret
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" için Nevşehir’e gelen Bakan Varan, katıldığı temel atma ve toplu açılış töreninin ardından Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Varank, başkanlık binası girişinde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcıları tarafından karşılandı.
Ziyarette; Başkan Savran’dan Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin bilgiler alan Varank’a ziyarette, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da eşlik etti.
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:27
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|9
|14
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Bournemouth
|10
|13
|11. Fulham
|10
|12
|12. West Ham United
|10
|11
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|9
|14
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|9
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Espanyol
|9
|9
|14. Sevilla
|9
|9
|15. Girona
|9
|8
|16. Getafe
|9
|8
|17. Real Valladolid
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3