Son Dakika

Mustafa Varank'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

GÜNDEM 20.12.2022, 07:45
Mustafa Varank'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye’de mobilya sektörünün en önemli şehirlerinin başında yer alan Kayseri’de çevreci bir teknolojiye sahip olan Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'nin (MOBİBOYA) açılışına katıldı.

Ayrıca toplam yatırım bedeli 470 milyon lira olan ORAN Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği 6 proje ve Kayseri OSB’deki 3 yeni fabrikanın Toplu Açılış Töreni’ne katılan Başkan Büyükkılıç ile Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın toplu açılış töreninde açılışını yaptığı Turkuaz Seramik’in OSB’deki fabrikasını ziyaret ederek, fabrikada incelemelerde bulunup, işçilerle bir araya geldi.

Bakan Varank, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı ziyaret ederek, çalışmalarına ilişkin bilgiler aldıktan sonra, Abdullah Gül Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Model Fabrika’nın açılışına katıldı. 

Bakan Varank, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyeti kapıda çiçeklerle karşıladı. 

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, Bakan Varank’ı Kayseri’de görmekten gurur duyduklarını belirterek, “Sizleri Kayseri’mizde görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bir sanayi ve turizm şehrinde sizleri görmekten onur duyuyoruz. Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, Cumhuriyet’imizin en güzel şehri, Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük desteği veren şehre hoş geldiniz” diye konuştu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Kayseri’nin önemine işaret ederek, ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Her zaman olduğu gibi bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Allah razı olsun” dedi. Bakan Varank, şeref defterini de imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ tanıtım videosunun izlendiği ziyarette, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile yönetimi de hazır bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4