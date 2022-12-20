Mustafa Varank'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye’de mobilya sektörünün en önemli şehirlerinin başında yer alan Kayseri’de çevreci bir teknolojiye sahip olan Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'nin (MOBİBOYA) açılışına katıldı.

Ayrıca toplam yatırım bedeli 470 milyon lira olan ORAN Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği 6 proje ve Kayseri OSB’deki 3 yeni fabrikanın Toplu Açılış Töreni’ne katılan Başkan Büyükkılıç ile Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın toplu açılış töreninde açılışını yaptığı Turkuaz Seramik’in OSB’deki fabrikasını ziyaret ederek, fabrikada incelemelerde bulunup, işçilerle bir araya geldi.

Bakan Varank, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı ziyaret ederek, çalışmalarına ilişkin bilgiler aldıktan sonra, Abdullah Gül Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Model Fabrika’nın açılışına katıldı.

Bakan Varank, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyeti kapıda çiçeklerle karşıladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, Bakan Varank’ı Kayseri’de görmekten gurur duyduklarını belirterek, “Sizleri Kayseri’mizde görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bir sanayi ve turizm şehrinde sizleri görmekten onur duyuyoruz. Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, Cumhuriyet’imizin en güzel şehri, Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük desteği veren şehre hoş geldiniz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Kayseri’nin önemine işaret ederek, ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Her zaman olduğu gibi bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Allah razı olsun” dedi. Bakan Varank, şeref defterini de imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ tanıtım videosunun izlendiği ziyarette, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile yönetimi de hazır bulundu.