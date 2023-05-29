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Mustafa Varank'a Togg teşekkürü

GÜNDEM 29.05.2023, 07:15
Mustafa Varank'a Togg teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde Yemliha, Mahzemin ve Ebiç mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi. Mahalleleri Togg ile gezen Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile telefon görüşmesi yaparak, TOGG’u ülkeye kazandırdığı için tüm Kayserililerin teşekkürlerini iletti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Merkezde ve ilçelerde 7’den 77’ye tüm Kayserililerle buluşan, onların talep ve önerilerini dinleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Kocasinan ilçesinde Yemliha, Mahzemin ve Ebiç mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerini ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Büyükkılıç, vatandaşların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılandı.

YEMLİHA SAKİNLERİNİN TALEBİNİ ANINDA YERİNE GETİRDİ

İlk olarak Yemliha Mahallesi’ne giden Büyükkılıç, “Yemliha’mızın güzel insanlarıyla bir araya gelerek, güzel bir sohbet ortamımız oldu. Keyifle anlattık, keyifle dinledik. Bizlerden istedikleri talepleri de yerine getirdik. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah” dedi. Başkan Büyükkılıç, ardından Mahzemin Mahallesi’ne geçerek, burada mahalle sakinleri ile birlikte sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi. Çınar ağacının altında vatandaşlarla görüşen Büyükkılıç, “Mahzemin’de ulu bir çınarın gölgesinde hemşehrilerimizle gönül dolusu muhabbetin keyfi bir başka güzel. Bizleri sevgiyle bağırlarına basan Mahzeminli hemşehrilermize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EBİÇ SAKİNLERİNDEN SICAK KARŞILAMA

Mahzemin ziyaretinin ardından Ebiç Mahallesi’ne geçen Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, burada da sıcak ilgi ile karşılanırken, Büyükkılıç, “Kocasinan’ımızın şirin mahallesi Ebiç’te kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Sağ olsunlar bizleri muhabbetle misafir ettiler. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kocasinan ilçesinde 3 farklı mahalleyi gezen ve birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, “En büyük gücümüz birlikteliğimiz”, “Başarının sırrı istikrar” şiarıyla ve “Uyum Kültürü” felsefesiyle vatandaş ile buluşmaya devam edeceklerini söyledi. Mahalle sakinleri de, Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç, mahalle ziyaretlerine yerli ve milli otomobil Togg ile giderken, vatandaşlar da Kayseri’de ilk ve tek olan Togg’a yoğun ilgi gösterdi. Bir vatandaş, Togg ile tur atarak, “Başkanımız Memduh Büyükkılıç’tan müsaade istedik, Togg ile bir tur atıyoruz. Mükemmel bir şey, hiç ses yok sanki. Maşallah. Çok duygulandık, böyle bir şey yok. Memduh başkanımıza ve reisi cumhurumuza çok teşekkür ediyoruz. Yapanların Allah işini gücünü rast getirsin. Bakanımız Mustafa Varank’ı da unutmuyoruz, onu da çok seviyoruz” diye konuştu.

BAKAN VARANK’A TEŞEKKÜR

Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile telefonda görüşen Başkan Büyükkılıç, “Sayın Bakanım, Yemliha, Ebiç ve Mahzemin diye bölgemizde çalışmalar yaparken, bizim Togg’u görünce Sanayi Bakanımıza teşekkür ediyoruz dediler. Togg’umuz yoğun ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank da, tüm Kayserililere selamlarını ileterek, Togg’un Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

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