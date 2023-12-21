Mustafa Palancıoğlu kütüphanede gençlerle buluştu

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belediye hizmet binasında bulunan Akıl Küpü Kütüphanesi’ni ziyaret ederek ders çalışan gençlerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi'de gençleri mutlu edecek ve ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye hizmet binamızda bulunan Akıl Küpü Kütüphanemizi ziyaret ederek, gençlerimizle sohbet ettik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelmek, yüzlerindeki tebessüme şahit olmak mutluluk verici.

Gençlerimizi çok aydınlık bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Onlar için yaptığımız ve Türkiye'de örnek olan projemiz olan Akıl Küpü Kütüphanelerimizi gençlerimiz çok sevdi. İlçemize 15 adet Akıl Küpü Kütüphanesi kazandırıyoruz. 33 bin 500 üyemiz ilçemizin farklı mahallelerinde hayata geçirdiğimiz kütüphanelerimizde hem ders çalışıyor hem kitap okuyor" dedi.