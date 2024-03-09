Mustafa Elitaş'tan 'koltuk sevdası' yorumu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Nevşehir'de partililerle bir araya geldi. Elitaş, Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşlarının dava şuuruna inanan insanlardan oluştuğunu ve koltuk sevdasında olanların AK Parti'nin yanında yerinin olmadığını vurguladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir dizi programa katılmak üzere Nevşehir’e gelen, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Topuzluhan Sosyal Tesisleri’nde partililerle bir araya gelen Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya siyasi tarihinde eşi görülmemiş başarılara imza attığını, hiçbir seçimde kaybetmediğini söyledi.

Yerel seçimlerde de AK Parti'nin sandıktan başarıyla çıkacağını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz. Gönüllere girmesini, onlarla bir olmayı bilen bir siyasi partiyiz. Sandığa giden, sandıktaki sonuçları da demokratik haklarını da koruyan bir siyasi partiyiz. O yüzden 23 gün içerisinde gayret göstermemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en büyük eseri AK Parti'dir. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşı olabilmek, beldemizin mamur olabilmesi için yaptığımız hizmetlerle anılmak bizim için büyük mutluluk kaynağıdır. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için kaybettirmeye konumlu olmamak lazım. Bu davaya engel çıkarmaya çalışanların yanında durmamalısın. 'Biz Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyoruz, bize oy verin, kazanırsak yine AK Parti'ye geçeriz' diyorlar, yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşları koltuk sevdasında olanlar değil, dava şuuruna inanmış insanlardan oluşmaktadır. Bu bilinçte olmayanların bizim yanımızda yeri yok. Başka partiye gideceksin, onlarla beraber ihtiraslarını tetikleyecek, nefsini kabartacak ve sonra da intikam duygusuyla kaybettirmek için gayret göstereceksin."

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran ise, “Bizim davamız hiçbir zaman şahsi olmadı olmayacakta. Bizim derdimiz memleketimizin, ülkemizin kıymetli, dürüst, çalışkan insanlar tarafından yönetilmesi oldu. Bizler aday olmayı düşünürken de, seçimlere girerken de hep bu noktada ilerliyoruz. Bu yolda bize en büyük gücü veren, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapan ardından Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Dünya Liderliği yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok değer verdiği ve güç aldığı kıymetli teşkilatlarımızdır. Onlarla sürekli sahadayız ve emeklerine şahitlik ediyoruz. Kerameti hiçbir zaman kendimizde görmedik. Keramet birliktelikte, beraberlikte ve çok çalışmaktadır diyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Seçimler için önümüzde çok kısa bir zaman kaldı. Teşkilatlarımızın tüm kademeleri ile birlikte sahada çalışıyoruz. Sandıklar açılana kadar yorulmadan çalışacağız. Çünkü, bu şehrin Ak Belediyeciliğe, Gerçek Belediyeciliğe ihtiyacı var.” diye konuştu.